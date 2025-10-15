Onde vai passar Fortaleza x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Vasco se enfrentam hoje (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (para RJ, CE, AC, AM, AP, ES, PB, RR, RO e a cidade mineira de Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza vive bom momento e busca seguir em recuperação no Brasileirão. O Leão do Pici venceu três dos últimos cinco jogos e vem de um importante triunfo por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa.

Do outro lado, o Vasco atravessa fase positiva e perdeu apenas um dos últimos cinco compromissos. A equipe comandada por Fernando Diniz superou o Vitória por 4 a 3 em um jogo movimentado na rodada passada.

Fortaleza x Vasco -- Campeonato Brasileiro