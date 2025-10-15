Onde vai passar Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O Botafogo busca recuperação após derrota na última rodada e precisa somar três pontos para se manter firme no G6. O Alvinegro foi superado pelo Internacional por 2 a 0.
O Flamengo não consegue embalar no Brasileirão e perdeu posições na tabela. A equipe de Filipe Luís sofreu revés diante do Bahia por 1 a 0 no último jogo.
Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)