Topo

Esporte

Onde vai passar Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jorginho comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Bayern de Munique no Mundial - Hannah McKay/REUTERS
Jorginho comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Bayern de Munique no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 17h01

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Flamengo: Jorginho teve trauma com ensopado na Itália e disse 'não' à mãe

Palmeiras supera Data Fifa com soluções, e Fla tem retorno em reta final

Com Claus no jogo do Palmeiras, veja como ficou a escala de arbitragem

O Botafogo busca recuperação após derrota na última rodada e precisa somar três pontos para se manter firme no G6. O Alvinegro foi superado pelo Internacional por 2 a 0.

O Flamengo não consegue embalar no Brasileirão e perdeu posições na tabela. A equipe de Filipe Luís sofreu revés diante do Bahia por 1 a 0 no último jogo.

Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Trump ameaça transferir jogos da Copa: 'Basta ligar para o Gianni'

São Paulo apresenta relatório do FIDC com queda de R$ 56 milhões na dívida

Onde vai passar Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Em meio a atrito, presidentes de Palmeiras e Flamengo participam de reunião da Conmebol

São Paulo reduz dívida em R$ 55,5 milhões e tem superávit no 3º trimestre

Sonho alto! Recém-contratado, Levi Rodrigues Jr projeta tricampeonato inédito no UFC

Onde vai passar Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Fortaleza x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Corinthians hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir

Recém-contratado, Michael PQD aponta experiência no exército como diferencial no UFC

Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy