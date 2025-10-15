Mauro Cezar: Obrigação de Bap é defender o Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Bap demorou a se posicionar publicamente, mas cumpre o dever de defender o clube diante dos ataques de outros dirigentes, avalia Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para o comentarista, a crise da Libra vai além do futebol, envolvendo problemas de critérios de divisão de receitas e de transparência e governança. Em entrevista exclusiva ao UOL, Bap falou sobre a disputa judicial em curso e afirmou que "a liga é palmeirense".

Primeiro, demorou muito dessa entrevista. Parabéns, Rodrigo Mattos, que conseguiu essa exclusiva com o Bap. A partir do momento que a presidente Palmeiras fez vários ataques ao Flamengo, ele como presidente do Flamengo tem obrigação de sair em defesa do Flamengo. Obrigação. E demorou muito, ficou falando pra Flamengo TV, ele tá falando pra bolha, falando pra torcedor do Flamengo, aqui ele tá falando pra todo mundo, aqui no UOL e em outros lugares.

Isso mudou muito o rumo da conversa, porque deixou de ser uma discussão sobre o negócio da Libra, o contrato da Libra, distribuição do dinheiro, que é o mote de todo esse problema, para virar aquela bobagem de 'vai jogar sozinho', nada a ver. Ninguém está discutindo quem vai ficar na Série A, Série B, até porque a Libra não organiza porcaria nenhuma, só discute dinheiro de direito de transmissão e placa de publicidade. É um Clube dos 13 cortado pela metade, nem metade, porque ela é menor do que a Liga Forte União, que tem mais clubes e que também faz a mesma função.

O Clube dos 13 antigamente fazia isso sozinho. Então, ela não organiza o campeonato, quem organiza é a CBF; ela não discute fair play financeiro; ela não discute arbitragem; padronização de gramado, nada. Ela só discute grana, só isso. Então não é uma liga -- liga é só no nome.

Segundo o comentarista, o presidente do Flamengo acerta em não indicar uma saída da Libra diante do cenário atual do futebol brasileiro.

A partir do momento que ele acha que a presidente Palmeiras quer mandar na Libra, ele não vai sair -- ele não vai sair, ele vai ficar lá para bater de frente. E eu acho que a parte importante que me chamou a atenção, eu não tinha ouvido ainda falar sobre isso, é que o Flamengo estaria interessado em participar das discussões da eventual junção das duas ligas e que São Paulo e Palmeiras teriam vetado.

Por que o Flamengo não poderia participar? O Flamengo tem uma certa relevância, né, para participar de uma discussão como essa. Como do outro lado da Liga Forte, se o Corinthians falasse 'eu quero participar da discussão' e os demais falassem 'não, o Corinthians não vai participar', como não? O Corinthians tem que participar. Os dois são os clubes com mais torcedores do Brasil, como é que não vão participar de discussão para a união de duas ligas, se é que isso é possível?

