Neymar será ausência em quinto clássico consecutivo do Santos

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Corinthians em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não poderá contar, mais uma vez, com Neymar, que segue tratando uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Será o quinto clássico consecutivo que o meia-atacante fica de fora. Desde que estreou pelo Peixe, no dia 5 de fevereiro, ele poderia ter jogado seis duelos deste porte, mas só esteve em campo em um.

O único clássico de Neymar nesta segunda passagem pelo Alvinegro Praiano foi justamente contra o Corinthians, no dia 12 de fevereiro. Na ocasião, o camisa 10 foi titular e saiu aos 23 minutos do segundo tempo. O time da Baixada Santista perdeu por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Depois, o astro até chegou a ser relacionado para mais um confronto contra o Timão, pela semifinal do Campeonato Paulista. Desta vez, porém, ficou apenas no banco de reservas. Ele estava com um edema na parte posterior da coxa esquerda.

Já no Brasileirão, Neymar ainda não esteve à disposição em nenhum clássico. No primeiro turno, ficou de fora das derrotas de 2 a 1 para o São Paulo e 1 a 0 para o Corinthians por contusão muscular na coxa esquerda.

No returno, foi baixa na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, por contusão no músculo reto femoral da coxa direita. O mesmo problema o tirará do jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

E o Palmeiras?

O único jogo do Santos contra o Palmeiras na temporada foi no dia 22 de janeiro. Nesta data, Neymar ainda não havia assinado o contrato. O jogo do primeiro turno do Brasileirão foi adiado.

Os clássicos contra o Verdão serão no dia 6 (Allianz Parque - 32ª rodada do Brasileirão) e 15 de novembro (Vila Belmiro - 13ª rodada do Brasileirão).

Quando Neymar volta?

O Santos não estipula prazo para o retorno de Neymar. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição no começo de novembro. Assim, existe a possibilidade dele, pelo menos, jogar os clássicos contra o Palmeiras.

Próximo jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.