Monfils e Berretini são novas estrelas confirmadas para o Rio Open: 'Queridos dos brasileiros'

15/10/2025 12h31

A próxima edição do Rio Open, principal torneio do Brasil e do continente, já tem três nomes de peso do tênis internacional confirmados para sua edição de 2026, além do prodígio brasileiro João Fonseca. Depois de Lucas Musetti, a organização anunciou o também italiano Matteo Berrettini e o experiente francês Gael Monfils nesta quarta-feira.

"A 12ª edição do Rio Open ganhou mais dois grandes nomes internacionais no line-up. Grandes favoritos da torcida brasileira, Gael Monfils e Matteo Berrettini estão garantidos no maior torneio de tênis da América do Sul, se juntando a João Fonseca, número 1 do Brasil, e Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. O Rio Open 2026 acontecerá de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro", anunciou a organização do ATP 500.

Será a última aparição de Monfils no Rio Open - disputou a edição de 2028 -, já que o carismático tenista de 39 anos anunciou que se aposentará das quadras ao fim da próxima temporada. Ex-número 6 do mundo e dono de 13 títulos na carreira, o tenista não esconde a satisfação por jogar no Brasil.

"Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível. Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio. Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional," afirmou o francês.

Primeiro italiano a chegar à decisão de Wimbledon, em 2021, Berrettini também se orgulha por voltar a jogar no torneio carioca pela segunda vez. "Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio", disse o jogador, revelando raízes brasileiras.

"Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável", lembrou, com a imagem da competição de 2022 ainda bastante viva na memória. Na ocasião, Berrettini chegou às quartas de final do torneio e recebeu o caloroso apoio da família nas arquibancadas do Rio Open.

"Ter o Monfils de volta ao Rio Open será muito especial, justamente no ano da sua despedida. Ele é um dos jogadores mais carismáticos e populares do circuito, sempre muito querido pelo público brasileiro. O Berrettini também tem uma conexão forte com o Brasil e é um dos nomes que o público mais gosta de ver em ação. Estamos prontos para um Rio Open vibrante, com estilos de jogo e gerações diferentes que vão empolgar os fãs", comemorou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

