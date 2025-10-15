Topo

Esporte

Mirassol aposta na força em casa para segurar o Inter e seguir no G-4 do Brasileirão

Mirassol

15/10/2025 07h30

O Mirassol volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, para enfrentar o Internacional pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista tenta manter o embalo e seguir firme entre os quatro primeiros colocados.

Com 46 pontos, o time é a grande surpresa do torneio e aparece atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense reforçou o bom momento do time, que mira agora consolidar a vaga na zona da Libertadores.

Do outro lado, o Internacional encara o jogo como mais uma chance de respirar no campeonato. Com 32 pontos, o time de Ramón Díaz ocupa a 15ª posição e tenta afastar de vez o risco de rebaixamento. A vitória sobre o Botafogo na rodada passada deu alívio, mas não margem para erros.

Um dos trunfos do Mirassol é o desempenho como mandante. Ao lado do Flamengo, a equipe é a única invicta em casa, com 13 partidas sem derrota - oito vitórias e cinco empates. O Inter, em contrapartida, soma apenas dois triunfos fora de seus domínios em toda a competição.

O técnico Rafael Guanaes terá duas mudanças obrigatórias. Lesionado, o lateral Lucas Ramon segue fora e novamente será substituído por Daniel Borges. No gol, Muralha assume a vaga de Walter, suspenso, após quase seis meses sem atuar. "É uma grande oportunidade para mim. Todos querem jogar, e estou pronto para ajudar o time", disse o goleiro.

O atacante Edson Carioca é outro desfalque confirmado. Ele passou por cirurgia no tendão da coxa e está fora do restante da temporada. Já Chico da Costa, em fase final de recuperação, deve seguir fora da lista de relacionados.

No Inter, a principal novidade é o retorno de Alan Rodríguez. Recuperado de lesão muscular, o uruguaio voltou a treinar e foi incluído no grupo. O meia Gustavo Prado, de volta após defender a seleção sub-20, também está à disposição. Ambos devem começar no banco.

A defesa colorada segue em ajuste. Juninho, lesionado, não joga, e Victor Gabriel deve formar o trio com Vitão e Mercado. O goleiro Rochet, ainda em recuperação após nova cirurgia na mão, segue fora dos planos.

O departamento médico colorado ainda conta com Ronaldo, Richard e Luis Otávio, todos em tratamento de problemas musculares. Já Carbonero e Borré permanecem com a seleção colombiana e também são ausências certas.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X INTERNACIONAL

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Corinthians x Ferroviária: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

Santos x Corinthians: veja qual é o elenco mais valioso do clássico

Mirassol aposta na força em casa para segurar o Inter e seguir no G-4 do Brasileirão

Campeão da PFL em 2021, Raush Manfio anuncia pausa na carreira

Com memória do pai, Robinho Jr. vive expectativa de jogar primeiro Santos x Corinthians

Martinelli enaltece Japão e fala em "experiência de Premier League" em Tóquio

Palmeiras tem força do Allianz Parque como trunfo para tentar manter vantagem na liderança

Angileri vê "brecha" para iniciar clássico em posição de origem no Corinthians

Santos e Corinthians se enfrentam em clássico para fugir da 'degola' no Brasileirão

Palmeiras tem Vitor Roque de volta e busca 4ª vitória seguida para abrir distância na liderança

Veja quais são os convocados da Seleção que aproveitaram os amistosos de outubro