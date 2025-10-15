Mirassol aposta na força em casa para segurar o Inter e seguir no G-4 do Brasileirão

O Mirassol volta a campo nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, para enfrentar o Internacional pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista tenta manter o embalo e seguir firme entre os quatro primeiros colocados.

Com 46 pontos, o time é a grande surpresa do torneio e aparece atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense reforçou o bom momento do time, que mira agora consolidar a vaga na zona da Libertadores.

Do outro lado, o Internacional encara o jogo como mais uma chance de respirar no campeonato. Com 32 pontos, o time de Ramón Díaz ocupa a 15ª posição e tenta afastar de vez o risco de rebaixamento. A vitória sobre o Botafogo na rodada passada deu alívio, mas não margem para erros.

Um dos trunfos do Mirassol é o desempenho como mandante. Ao lado do Flamengo, a equipe é a única invicta em casa, com 13 partidas sem derrota - oito vitórias e cinco empates. O Inter, em contrapartida, soma apenas dois triunfos fora de seus domínios em toda a competição.

O técnico Rafael Guanaes terá duas mudanças obrigatórias. Lesionado, o lateral Lucas Ramon segue fora e novamente será substituído por Daniel Borges. No gol, Muralha assume a vaga de Walter, suspenso, após quase seis meses sem atuar. "É uma grande oportunidade para mim. Todos querem jogar, e estou pronto para ajudar o time", disse o goleiro.

O atacante Edson Carioca é outro desfalque confirmado. Ele passou por cirurgia no tendão da coxa e está fora do restante da temporada. Já Chico da Costa, em fase final de recuperação, deve seguir fora da lista de relacionados.

No Inter, a principal novidade é o retorno de Alan Rodríguez. Recuperado de lesão muscular, o uruguaio voltou a treinar e foi incluído no grupo. O meia Gustavo Prado, de volta após defender a seleção sub-20, também está à disposição. Ambos devem começar no banco.

A defesa colorada segue em ajuste. Juninho, lesionado, não joga, e Victor Gabriel deve formar o trio com Vitão e Mercado. O goleiro Rochet, ainda em recuperação após nova cirurgia na mão, segue fora dos planos.

O departamento médico colorado ainda conta com Ronaldo, Richard e Luis Otávio, todos em tratamento de problemas musculares. Já Carbonero e Borré permanecem com a seleção colombiana e também são ausências certas.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X INTERNACIONAL

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson). Técnico: Rafael Guanaes.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).