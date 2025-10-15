Topo

Merino e Luis de la Fuente celebram goleada da Espanha, mas pedem calma com vaga encaminhada

15/10/2025 08h47

Com uma grande goleada de 4 a 0, a Espanha venceu a Bulgária nesta terça-feira, no Estádio José Zorrilla, pela oitava rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. Autor de dois gols dos espanhóis, Mikel Merino parabenizou o time pelo volume de jogo, mas pregou cautela com a vaga ainda não confirmada ao Mundial.

"A quantidade de chances que o nosso time está criando é um grande mérito. É o caminho que temos que seguir. Agora falta pouco, mas enquanto não tivermos 100% de certeza, não está tudo resolvido", declarou Merino ao canal Teledeporte.

"Jogo de perseverança"

Outro a comemorar a goleada foi o técnico Luis de la Fuente, que esperava um jogo duro contra a Bulgária.

"Seria um jogo de perseverança, de insistir e insistir. A Bulgária jogou muito bem no bloco inferior, e foi muito difícil para nós marcar gols", declarou o técnico Luis de la Fuente após a partida.

Com 12 pontos em quatro jogos, a Espanha tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, líder do Grupo E. Na próxima rodada, os espanhóis encaram a Geórgia visando confirmar sua vaga no Mundial. Para isso, os campeões mundiais de 2010 precisam vencer os georgianos e torcer por um tropeço da Turquia.

