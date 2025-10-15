Mercedes confirma Russell e Antonelli para 2026: 'Uma dupla forte'

A Mercedes acabou com as especulações de que poderia mudar seus pilotos para a temporada de 2026 da Fórmula 1 ao oficializar, hoje, a renovação com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli. Chefe da escuderia, Toto Wolff garantiu que jamais pensaram em trocas e elogiou a parceria: 'provaram ser uma dupla forte."

"É oficial. Estamos muito felizes em confirmar que George Russell e Kimi Antonelli continuarão como pilotos da equipe até 2026", anunciou a Mercedes em suas redes sociais, garantindo os dois pilotos revelados na equipe e deixando o grid para o próximo ano com somente quatro vagas abertas.

A confirmação de acordo com o britânico definiu a manutenção da dupla, para alegria de Toto Wolff. "A confirmação da nossa dupla de pilotos sempre foi uma questão de quando, não de se", disse o dirigente. "Queríamos levar o nosso tempo, conduzir as negociações adequadamente e garantir que todos, de todos os lados, estivessem felizes", seguiu.

"Estou feliz por termos feito isso. George e Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos animados para continuar nossa jornada juntos", celebrou Wolff. "Nosso foco agora está nas últimas seis corridas do ano, enquanto lutamos pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, e seguimos em direção a 2026, uma nova era na Fórmula 1."

Novato na modalidade, Antonelli começou com altos e baixos a temporada e teve sua presença para 2026 ameaçada. Mas cresceu bastante nas últimas provas - foi o pole em Miami - e deixou de ser um 'problema'. Já Russell era especulado em novas equipes, mas optou pela renovação.

"Estou muito orgulhoso de continuar nossa jornada juntos. O ano que vem marcará meu 10º aniversário desde que assinei com a Mercedes em 2017. Tem sido uma parceria longa e bem-sucedida com a equipe até agora e mal posso esperar para ver o que nos espera, principalmente porque embarcaremos em uma das maiores mudanças de regulamentação da história do esporte no ano que vem", vibrou Russell.

Quarto colocado no geral, com 237 pontos, o britânico fez questão de frisar o grande ano. "Estamos todos extremamente focados em fazer disso um sucesso e, para mim, pessoalmente, dar continuidade ao que foi minha temporada mais forte na Fórmula 1 até agora", destacou.

Não menos empolgado, Antonelli também agradeceu ao voto de confiança da Mercedes. "Estou superanimado para continuar na equipe. Aprendi muito na minha primeira temporada na Fórmula 1, tanto nos bons momentos quanto nos mais desafiadores", admitiu. "Tudo isso me fortaleceu, não apenas como piloto, mas também como companheiro de equipe. Quero agradecer a Toto e a todos em Brackley e Brixworth pelo apoio contínuo e pela fé em mim."

Com a definição da parceria na Mercedes, restam apenas quatro confirmações para o fechamento do grid de 2026: o parceiro de Max Verstappen na Red Bull, duas na Racing Bulls e a outra na Alpine.

Isack Hadjar é o principal candidato a formar parceria com o tetracampeão holandês se, enquanto a equipe coirmã da Red Bull mira em Arvid Lindblad, da Fórmula 2, o que promoveria uma briga entre os atuais Yuki Tsunoda e Liam Lawson pela vaga restante. Também novato, Franco Colapinto pode ser mantido na Alpine ao lado de Pierre Gasly.