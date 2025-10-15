Meio século do salto que fez João do Pulo entrar para a história

Há exatos 50 anos, o brasileiro João do Pulo conquistava o mundo do atletismo com um salto de 17,89 m nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 15 de outubro de 1975 ? um recorde mundial que durou dez anos e o transformou em herói nacional.

Aos 21 anos, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, superou em 45 centímetros a marca anterior do soviético Viktor Saneyev e emocionou o país. O feito marcou o auge de uma carreira que o colocaria entre os maiores triplistas da história.

João do Pulo: conquistas e tragédia

Além do recorde no Pan, João conquistou o bronze olímpico em Montreal-1976 e foi vítima de um trágico acidente de carro que levou à amputação de sua perna direita, encerrando precocemente sua trajetória no esporte.

Mesmo assim, seu legado permaneceu. Ele foi eleito um dos 10 melhores triplistas do século 20, está no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, e segue símbolo de superação e orgulho nacional.