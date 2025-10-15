Mateusz Gamrot exalta Charles Do Bronx após duelo no UFC Rio: "Foi uma honra"

Depois que Rafael Fiziev se lesionou e deixou a vaga de adversário de Charles Oliveira em aberto, Mateusz Gamrot subiu o tom e passou a provocar o brasileiro. A postura instantaneamente mudou da água para o vinho, porém, depois que 'Gamer', como é conhecido, foi escolhido oficialmente como o substituto para o UFC Rio. Durante a semana da luta, inclusive, o polonês chegou a se autodeclarar fã do ex-campeão peso-leve (70 kg). Dias após ser finalizado por um de seus espelhos no esporte, o atleta da 'American Top Team' manteve o tom respeitoso ao se direcionar a 'Do Bronx'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Gamrot exaltou a magnitude de poder enfrentar um oponente com as credenciais de Charles Oliveira. E, mesmo sendo vaiado e hostilizado por despontar como rival de 'Do Bronx' no Brasil, o grappler polonês fez questão de agradecer aos fãs brasileiros pela energia passada ao longo dos compromissos do UFC Rio.

"Foi uma grande honra dividir o octógono com você, Charles Do Bronx. Obrigado Brasil por toda a semana e atmosfera especial! Foi um período excepcional, e eu definitivamente vou voltar disso uma pessoa diferente. Voltarei aqui novamente para aprender mais", escreveu o grappler polonês.

Caiu nas graças do público brasileiro?

Após a realização do UFC Rio, um movimento contrário ao que foi notado antes do evento tem sido atrelado a Gamrot. Antes hostilizado por motivos óbvios de idolatria de Charles Oliveira no Brasil, Mateusz agora tem sido bastante exaltado pelos torcedores locais por ter aceitado o desafio de enfrentar Do Bronx com somente duas semanas de preparação. O 'sim' do polonês, mesmo que indiretamente, salvou o card da Cidade Maravilhosa. Dado o contexto e a postura respeitosa do grappler pelo seu adversário, o atleta da 'American Top Team' definitivamente saiu do show do último sábado com mais fãs do que entrou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mateusz Gamrot (@mateusz_gamrot)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok