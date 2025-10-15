Martinelli enaltece Japão e fala em "experiência de Premier League" em Tóquio

Autor do segundo gol do Brasil nesta terça-feira, Gabriel Martinelli foi só elogios ao time do Japão após a derrota de virada, por 3 a 2, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

O atacante do Arsenal ressaltou a qualidade do time adversário, apesar de ter saído perdendo por 2 a 0 para o Brasil, e viu muitas semelhanças no amistoso desta terça-feira com um jogo de Premier League, o Campeonato Inglês, um dos mais competitivos do planeta.

"Eles têm uma grande equipe também. Conseguimos fazer um primeiro tempo muito bom, conseguimos marcar dois gols. No segundo tempo talvez um pouco de falta de atenção no começo, ficamos um pouco nervosos na saída de bola. Coisas que acontecem, futebol é assim, há muitas equipes de qualidade que podem fazer gols como eles fizeram. Eu, como jogador da Premier League, sei como funciona, tem muita reviravolta nos jogos", disse Martinelli ao SporTV.

O atacante foi uma das novidades no time titular da Seleção Brasileira contra o Japão. Ao todo foram oito mudanças promovidas pelo técnico Carlo Ancelotti em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul, mas, apesar do bom primeiro tempo, o time canarinho não foi capaz de evitar a derrota inédita para os japoneses.

"Não, com certeza estou muito triste com a derrota, toda vez que entramos em campo entramos pra ganhar, pra dar nosso melhor e representar o Brasil da melhor maneira possível", afirmou Martinelli.

"É futebol, são 11 contra 11, temos que dar nosso melhor dentro de campo, mas estamos todos tristes. Daqui a um mês temos uma nova oportunidade de sermos convocados e vir aqui com a mentalidade de sempre, que é representar os brasileiros da melhor maneira possível", concluiu.