Leila e Bap se encontram na Conmebol em meio a briga e troca de farpas

Enquanto brigam publicamente no Brasil, os presidentes de Flamengo e Palmeiras estiveram lado a lado hoje, em uma reunião da Conmebol com os dirigentes dos semifinalistas da Libertadores.

Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, do Bap, protagonizam uma briga comercial na Libra por causa de dinheiro, com troca de farpas em entrevistas recentes.

Mas, ao menos nos corredores da Conmebol, adotaram um tom político na reunião. Sorriso para fotos e nada de interações para apimentar ainda mais a rivalidade.

O UOL apurou que eles não mantiveram contato direto durante o encontro e limitaram-se interagir mais com a Conmebol sobre os assuntos relativos à reta final da Libertadores, cuja final será em Lima, e projetar melhorias no regulamento da competição no ano que vem.

Flamengo e Palmeiras só podem se encarar na Libertadores se ambos estiverem na final. O rubro-negro encara o Racing, enquanto o time paulista pega a LDU. No Brasileirão, o duelo entre os dois já será no próximo domingo.

Leila e Bap posam em reunião na Conmebol Imagem: Divulgação/Conmebol

O fato da tensão entre os dois estar acentuada gerou uma dose de curiosidade entre dirigentes da Conmebol.

Hoje cedo, o UOL publicou a entrevista mais recente de Bap, na qual ele faz críticas a Leila e cita que a "Libra é palmeirense".

A CBF mandou representantes para o encontro na Conmebol: o diretor executivo de gestão, Hélder Melillo, e o diretor de competições, Julio Avellar. O presidente Samir Xaud está em deslocamento após acompanhar a seleção na data Fifa, na Coreia do Sul e no Japão.