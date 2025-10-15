Jogo do Palmeiras hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir
Palmeiras e Red Bull Bragantino entram em campo hoje (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão e vem de três vitórias consecutivas. No final de semana, o Verdão venceu o jogo atrasado da 12ª rodada contra o Juventude por 4 a 1.
Já o Red Bull Bragantino encerrou a sequência sem vitórias e voltou a conquistar os três pontos. O Massa Bruta recebeu o Grêmio e venceu por 1 a 0, com um pênalti polêmico marcado nos instantes finais da partida.
Palmeiras x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 19h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)