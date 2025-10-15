Topo

Jogo do Flamengo hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Cruzeiro - Thiago Ribeiro/AGIF
Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Cruzeiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
15/10/2025 14h30

Botafogo e Flamengo entram em campo hoje (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo alterna bons e maus momentos e precisa da vitória para se afastar das equipes fora do G6. Na rodada passada, o Alvinegro carioca foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0.

O Flamengo vem de desempenho irregular e foi superado pelo Palmeiras na tabela. A equipe de Filipe Luís perdeu para o Bahia por 1 a 0 no último compromisso pelo Brasileirão.

Botafogo x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

