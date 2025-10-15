Jogo do Cruzeiro hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir ao vivo
Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro hoje (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).
O Atlético-MG reencontrou o caminho das vitórias após duas rodadas sem vencer. Em jogo atrasado do Brasileirão, o Galo superou o Sport por 3 a 1 diante de sua torcida.
O Cruzeiro, por outro lado, tropeçou em casa diante do mesmo adversário. A equipe comandada por Leonardo Jardim empatou em 1 a 1 com o Sport e desperdiçou a chance de encostar nos líderes.
Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)