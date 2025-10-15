Jogo do Cruzeiro hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir ao vivo

Topo

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Atlético-MG na Copa do Brasil - Gustavo Aleixo/Cruzeiro
15/10/2025 16h04

Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro hoje (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG reencontrou o caminho das vitórias após duas rodadas sem vencer. Em jogo atrasado do Brasileirão, o Galo superou o Sport por 3 a 1 diante de sua torcida.

O Cruzeiro, por outro lado, tropeçou em casa diante do mesmo adversário. A equipe comandada por Leonardo Jardim empatou em 1 a 1 com o Sport e desperdiçou a chance de encostar nos líderes.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

