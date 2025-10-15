Topo

Esporte

Jogo do Corinthians hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Internacional no Brasileirão - MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO
Dorival Júnior, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Internacional no Brasileirão Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/10/2025 16h30

Santos e Corinthians se enfrentam hoje (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico paulista será transmitido ao vivo pela Globo (SP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN, RS, SE, TO e DF), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Memphis e Garro voltam, mas oito desfalcam Corinthians contra o Santos

Onde está José Martínez? Os bastidores do 'sumiço' do meia do Corinthians

Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

O Santos venceu apenas uma das últimas cinco partidas e busca recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe vem de uma derrota por 3 a 0 diante do Ceará.

O Corinthians, por sua vez, reencontrou o caminho das vitórias na rodada passada. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão venceu o Mirassol por 3 a 0 na Neo Química Arena.

Santos x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos
  • Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Fortaleza x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jogo do Corinthians hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir

Recém-contratado, Michael PQD aponta experiência no exército como diferencial no UFC

Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy

Jogo do Cruzeiro hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir ao vivo

Jogo do Atlético-MG hoje (15): que horas começa e onde assistir ao Galo

Com retornos, Grêmio finaliza preparação para pegar o São Paulo

Andrés Sanchez pede afastamento de conselhos do Corinthians; diretor é removido de função

Leila e Bap se encontram na Conmebol em meio a briga e troca de farpas

Diretor descarta indisciplina do sub-17 do Palmeiras: 'Valores individuais acima dos coletivos'