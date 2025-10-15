Jogo do Corinthians hoje (15) pelo Brasileirão: que horas começa e onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Santos e Corinthians se enfrentam hoje (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O clássico paulista será transmitido ao vivo pela Globo (SP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN, RS, SE, TO e DF), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Santos venceu apenas uma das últimas cinco partidas e busca recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe vem de uma derrota por 3 a 0 diante do Ceará.

O Corinthians, por sua vez, reencontrou o caminho das vitórias na rodada passada. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão venceu o Mirassol por 3 a 0 na Neo Química Arena.

