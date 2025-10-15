Jogo do Atlético-MG hoje (15): que horas começa e onde assistir ao Galo
Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro hoje (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view).
Depois de dois jogos sem vencer, o Atlético-MG voltou a conquistar os três pontos. O time de Jorge Sampaoli venceu o Sport por 3 a 1 em duelo atrasado do Brasileirão.
Já o Cruzeiro teve um desempenho abaixo do esperado na rodada anterior. O Cabuloso ficou no empate por 1 a 1 com o Sport, em casa, e perdeu a oportunidade de encostar na liderança.
Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Transmissão: Globo, GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)