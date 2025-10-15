Jogadores do Brasileirão aparecem em estudo que elege melhores do futebol mundial

O Observatório do Futebol (Cies) divulgou nesta quarta-feira um estudo com os melhores jogadores de todas ligas nacionais no último semestre. Atletas do Campeonato Brasileiro apareceram na lista.

A pesquisa, feita em colaboração com a Impect, mostra os 50 melhores atletas em cada área de um jogo. Os atributos destacados foram: defesa área, defesa terrestre, construção defensiva, armação, mano a mano, criação de chances, finalização e ataque aéreo.

Defesa aérea

Os zagueiros Gustavo Gómez, do Palmeiras, Gustavo Henrique, do Corinthians, Alexander Barboza, do Botafogo, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, aparecem como os representantes do Brasileiro no quesito defesa área.

O defensor alviverde é o melhor colocado (9º), seguido do jogador do Timão (15º). O zagueiro botafoguense aparece na 24ª colocação, enquanto o cruzeirense é o 31º. O holandês Van Djik, do Liverpool, lidera a lista.

Defesa terreste

Já nas jogadas defensivas pelo chão, o lateral William, do Cruzeiro, surge na 15ª colocação. Lucas Sasha, do Fortaleza (24º), e Renê, do Fluminense (43º), também aparecem no ranking. A primeira colocação é do equatoriano Caicedo, do Chelsea.

Construção defensiva

A dupla de zaga do Flamengo, Léo Pereira e Léo Ortiz, se destaca na construção defensiva. O primeiro defensor aparece na sétima colocação, enquanto o segundo é o nono colocado. Thiago Silva e Freytes, do Fluminense (19º e 29º), André Ramalho, do Corinthians (20º), Danilo, do Flamengo (42º) também integram a lista.

Quem lidera é o português Rúben Dias, do Manchester City. O zagueiro brasileiro Beraldo, do PSG, também aparece figura na lista, ocupando o 10º lugar.

Armação

No que diz respeito à armação de jogadas, dois jogadores do futebol brasileiro estão entre os melhores: Jorginho, do Flamengo, e Marlon Freitas, do Botafogo. O volante rubro-negro figura na 18ª colocação, enquanto o atleta do Glorioso aparece no 41º lugar. Pedri, do Barcelona, é o jogador com o maior índice.

Mano a Mano

O brasileiro que mais se destaca nesse tipo de jogada é Vinicius Júnior, do Real Madrid, segundo colocado da lista, atrás apenas de Olise, do Bayern de Munique. O atacante Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, ocupa a sexta posição.

Samuel Lino, do Flamengo (15º), Tomás Cuello, do Atlético-MG (19º), Serna, do Fluminense (26º), Erick Pulga e Ademir, do Bahia (37º e 40º), Wanderson, do Cruzeiro (42º), e Ferreira, do São Paulo (45º) representam o Brasileirão.

Criação de chances

Nenhum jogador do Brasileiro aparece nessa seção. O único jogador brasileiro presente é o atacante Malcom, ex-Corinthians e hoje no Al-Hilal, que ocupa a 24ª colocação. Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a lista.

Finalização

O atacante Pedro e o meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo, e o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, aparecem na 12ª, 14ª e 15ª posições, na frente de nomes como Cristiano Ronaldo e Lewandowski.

Vitor Roque, do Palmeiras (41º), e Luiz Araújo, do Flamengo (50º), também compõem a lista. Mbappé, do Real Madrid, lidera o ranking.

Ataque aéreo

O atacante Flaco López, do Palmeiras, é um dos grandes destaques da pesquisa. O argentino figura na segunda posição do ranking de ataque aéreo, atrás apenas de Haaland, do Manchester City. Everaldo, do Fluminense, também se destaca, fechando o top-10.