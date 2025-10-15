Topo

Itália encurta distância, mas vaga direta na Copa é improvável; entenda

Donnarumma, goleiro da Itália, durante jogo contra Israel nas Eliminatórias - Marco Luzzani/Getty Images
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

A Itália venceu Israel ontem e encurtou a distância para a Noruega, que lidera o Grupo I nas Eliminatórias. Mesmo assim, uma classificação direta dos italianos para a Copa do Mundo é muito improvável.

Itália precisa de milagre

A Itália diminuiu a distância da Noruega de seis para três pontos faltando duas rodadas para o fim das Eliminatórias. O grupo será decidido na próxima Data Fifa, em novembro.

Itália e Noruega terão jogos mais tranquilos no primeiro compromisso e se enfrentarão na última rodada. Os italianos vão encarar a lanterna Moldávia, enquanto os noruegueses pegarão a frágil Estônia na abertura da Data Fifa.

A missão da Itália para ir direto à Copa passa por dois pontos. O primeiro é vencer os dois jogos para igualar a Noruega em pontos, e o segundo consiste em fazer uma chuva de gols caso os noruegueses não tropecem contra a Estônia.

Isso acontece porque a Noruega tem saldo de gols positivo de 26 — muito por causa do 11 a 1 contra a Moldávia. Os italianos têm apenas +10 no mesmo quesito. O saldo é o primeiro critério de desempate.

O cenário só não se aplica se a Itália vencer os seus dois jogos e contar com um tropeço da Noruega contra a Estônia. Neste caso, os italianos passariam os noruegueses em pontos.

Fato é que a Itália já está garantida, pelo menos, na repescagem. Com 15 pontos, os italianos não podem mais ser alcançados por nenhum outro rival da chave.

A seleção italiana mira voltar à Copa após ficar fora das duas anteriores. A última participação foi em 2014, no Brasil, quando a Azzurra foi eliminada ainda na fase de grupos, ficando atrás de Uruguai e Costa Rica.

Como está o grupo

  1. Noruega - 18 pontos (+26 de saldo)
  2. Itália - 15 pontos (+9 de saldo)
  3. Israel - 9 pontos*
  4. Estônia - 4 pontos*
  5. Moldávia - 1 ponto

Jogos das rodadas finais

9ª rodada
13/11 - Noruega x Estônia
13/11 - Moldávia x Itália

10ª rodada
16/11 - Israel x Moldávia
16/11 - Itália x Noruega

* Seleções têm um jogo a mais

