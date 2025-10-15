Invictos, brasileiros brilham com nocautes no Contender e garantem contratos no UFC

Na última terça-feira (14), no 'Apex', em Las Vegas (EUA), foi promovido o décimo e último episódio da nona temporada do 'Contender Series'. E como não poderia deixar de ser, o encerramento do programa que revela talentos para o UFC contou com o brilho do 'Esquadrão Brasileiro'. Invictos no MMA profissional, Levi Rodrigues Jr e Michael Oliveira roubaram a cena ao vencerem seus respectivos combates via nocaute e garantirem os sonhados contratos com o Ultimate.

Escalado para a luta principal da noite, Levi Rodrigues Jr enfrentou o colombiano Freddy Vidal. Sem perder tempo, 'Baby Monster', como é conhecido, rapidamente abalou seu adversário e, uma vez por cima, liquidou a fatura ainda no primeiro assalto via 'ground and pound'. Com o resultado, além do contrato no UFC, o meio-pesado brasileiro ampliou seu cartel no MMA para 6-0 - sendo todos os triunfos via nocaute ou nocaute técnico, com uma taxa de letalidade de 100% até o momento.

Michael 'PQD' dá seu cartão de visitas

Já na categoria dos meio-médios (77 kg), foi a vez de Michael Oliveira mostrar a que veio. Contra o chileno Victor Valenzuela, o brasileiro travou um duelo parelho no primeiro round. Na segunda parcial, porém, 'PQD', como é conhecido, passou a dominar as ações e encerrou o confronto após aplicar um 'knockdown' no oponente, seguido de golpes de cima para baixo no chão, que obrigaram o árbitro a intervir. Agora com um cartel de 9-0 no MMA profissional, o ex-integrante do Exército coleciona a marca de oito nocautes em seus nove triunfos até então.

Após o término do evento, tanto Levi quanto Michael foram extremamente elogiados por Dana White momentos antes de serem anunciados como novos reforços do UFC. Recém-contratados, a dupla de brazucas celebrou bastante nos bastidores do Contender Series (veja abaixo ou clique aqui). Além de 'PQD' e 'Baby Monster', mais três atletas também foram incluídos no plantel do Ultimate no último episódio da nona temporada: Juan Diaz, Marwan Rahiki e Wes Schultz.

Confira abaixo todos os resultados do último episódio da nona temporada:

Levi Rodrigues Jr. venceu Freddy Vidal por nocaute técnico no primeiro round

Juan Diaz venceu Kwon Won Il por nocaute no segundo round

Marwan Rahiki venceu Ananias Mulumba por nocaute no segundo round

Michael Oliveira venceu Victor Valenzuela por nocaute no segundo round

Jovan Leka venceu Azamat Nuftillaev por decisão unânime

Wes Schultz venceu Mario Mingaj por finalização no primeiro round

