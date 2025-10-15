Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam título Pan-Americano de duplas mistas
Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram, nesta terça-feira, o título pan-americano de duplas mistas em Rock Hill, nos Estados Unidos. A dupla brasileira venceu os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7 e 11/4, e garantiu o ouro continental.
Antes da decisão, os brasileiros passaram pela semifinal em um confronto equilibrado contra os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes Lai. A vitória veio por 3 a 2, com parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12 e 11/5.
O jogo
Na disputa pelo título, Calderano e Bruna dominaram os porto-riquenhos do início ao fim. Com controle nas trocas curtas e boa variação de saques, os brasileiros abriram vantagem logo no primeiro set e mantiveram o ritmo nas parciais seguintes, fechando o jogo em 3 a 0.
No individual
Ainda nesta terça, Calderano avançou no torneio de simples ao derrotar o americano Sid Naresh por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/6, 7/11, 11/3 e 13/11. Em busca do hexacampeonato pan-americano, ele enfrenta o chileno Nicolás Burgos na semifinal nesta quarta, às 12h45 (de Brasília).
Bruna também segue viva no individual. A brasileira superou a norte-americana Jessica Lai por 4 sets a 1 (11/6, 11/4, 11/6, 11/13 e 12/10) e agora enfrenta a canadense Mo Zhang na semifinal, também nesta quarta-feira, mas às 12h.