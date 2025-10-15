Topo

Esporte

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam título Pan-Americano de duplas mistas

15/10/2025 00h14

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram, nesta terça-feira, o título pan-americano de duplas mistas em Rock Hill, nos Estados Unidos. A dupla brasileira venceu os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7 e 11/4, e garantiu o ouro continental.

Antes da decisão, os brasileiros passaram pela semifinal em um confronto equilibrado contra os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes Lai. A vitória veio por 3 a 2, com parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12 e 11/5.

O jogo

Na disputa pelo título, Calderano e Bruna dominaram os porto-riquenhos do início ao fim. Com controle nas trocas curtas e boa variação de saques, os brasileiros abriram vantagem logo no primeiro set e mantiveram o ritmo nas parciais seguintes, fechando o jogo em 3 a 0.

No individual

Ainda nesta terça, Calderano avançou no torneio de simples ao derrotar o americano Sid Naresh por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/6, 7/11, 11/3 e 13/11. Em busca do hexacampeonato pan-americano, ele enfrenta o chileno Nicolás Burgos na semifinal nesta quarta, às 12h45 (de Brasília).

Bruna também segue viva no individual. A brasileira superou a norte-americana Jessica Lai por 4 sets a 1 (11/6, 11/4, 11/6, 11/13 e 12/10) e agora enfrenta a canadense Mo Zhang na semifinal, também nesta quarta-feira, mas às 12h.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

'Sequência do Flamengo exige escolhas difíceis', avalia Alicia Klein

Flaco-Messi? Colunistas debatem chances de atacante palmeirense ir à Copa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam título Pan-Americano de duplas mistas

Estados Unidos vencem Austrália de virada em amistoso

Athletico-PR empata com Avaí e perde chance de colar no G4 da Série B

Athletico-PR tropeça novamente, empata com o Avaí e se distancia do G-4 da Série B

Por que o Palmeiras afastou todo elenco Sub-17 e vai jogar Paulistão com time mais jovem?

Em noite pouco inspirada, Colômbia empata sem gols com o Canadá em amistoso

Calderano e Takahashi batem porto-riquenhos e levam Pan-Americano de duplas

Flaco dá assistência, mas passa em 'branco' na goleada da Argentina em amistoso com Porto Rico

Com Flaco e Aníbal, Argentina goleia Porto Rico em amistoso