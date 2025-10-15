Topo

Esporte

Grande time da Argentina precisa pagar dívida em quatro dias para evitar falência, diz jornal

15/10/2025 12h48

Uma bomba caiu nos bastidores do futebol argentino na última terça-feira. Grande e tradicional clube da primeira divisão, o San Lorenzo teria quatro dias para pagar uma dívida de R$ 28 milhões e, assim, evitar ter de declarar falência.

A origem da dívida

A dívida que pode fechar as portas do clube argentino surgiu em 2020. Naquela época, o San Lorenzo vendeu o atacante Adolfo Gaich para o CSKA Moscou, da Rússia, e teria recorrido a um empréstimo para antecipar o valor da transferência aos seus cofres. Quando os russos pagaram pela transferência do jogador, teriam optado por mandar o dinheiro diretamente ao San Lorenzo, e não ao fundo suíço AIS Investment Fund, que teria feito empréstimo do valor à equipe argentina.

Apesar de ter recebido o valor total da negociação com o CSKA, o San Lorenzo não teria quitado o empréstimo com o fundo suíço. Em 2024, quatro anos após a negociação, a justiça condenou o time a pagar 3,6 milhões de euros ao AIS Investment Fund. Agora, em 2025, com juros e correções, o valor teria chegado a 4,4 milhões de euros. A informação foi divulgada inicialmente pela TyC Sports, canal de notícias da Argentina.

ALEJANDRO PAGNI / AFP

Crise institucional agrava situação

A notícia sobre a possível falência do San Lorenzo surge em meio à crise institucional muito grande dentro do clube. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Marcelo Moretti, foi forçado a fugir em uma viatura de polícia após um protesto de sócios exigindo sua saída.

Agora, o clube teria quatro dias - até 19 de outubro - para levantar esse dinheiro. Ainda de acordo com o jornal argentino, a única opção para o clube seria é quitar a dívida, já que não haveria mais vias de apelação.

Os advogados do San Lorenzo estariam trabalhando no caso há um ano, pois, a reivindicação do fundo suíço não é nova, mas após várias tentativas de acordo, as partes não conseguiram chegar a um acordo. Assim, o tribunal tomou a decisão, que coloca em risco o futuro do clube.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vasco rebate presidente do Flamengo sobre Crefisa: 'ilações irresponsáveis'

Defesa de Andrés Sanchez vê "excesso" em denúncia do Ministério Público

Andrés pede afastamento do Conselho do Corinthians após denúncia do MP

Presidente do Flamengo, Bap critica Leila Pereira e ataca: 'Libra é palmeirense'

Corinthians afasta gerente financeiro denunciado pelo Ministério Público

São Silvestre apresenta medalha especial para 100ª edição

Jogadores do Brasileirão aparecem em estudo que elege melhores do futebol mundial

UFC 323: Alexandre Pantoja desponta como favorito para disputa contra Joshua Van

Grande time da Argentina precisa pagar dívida em quatro dias para evitar falência, diz jornal

MP-SP denuncia Andrés Sanchez e Roberto Gavioli por 3 crimes e cobra ressarcimento milionário

Bap aponta 'tolice' de Leila sobre jogar sem Fla: 'Raso até para criança'