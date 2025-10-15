Grande time da Argentina precisa pagar dívida em quatro dias para evitar falência, diz jornal

Uma bomba caiu nos bastidores do futebol argentino na última terça-feira. Grande e tradicional clube da primeira divisão, o San Lorenzo teria quatro dias para pagar uma dívida de R$ 28 milhões e, assim, evitar ter de declarar falência.

A origem da dívida

A dívida que pode fechar as portas do clube argentino surgiu em 2020. Naquela época, o San Lorenzo vendeu o atacante Adolfo Gaich para o CSKA Moscou, da Rússia, e teria recorrido a um empréstimo para antecipar o valor da transferência aos seus cofres. Quando os russos pagaram pela transferência do jogador, teriam optado por mandar o dinheiro diretamente ao San Lorenzo, e não ao fundo suíço AIS Investment Fund, que teria feito empréstimo do valor à equipe argentina.

Apesar de ter recebido o valor total da negociação com o CSKA, o San Lorenzo não teria quitado o empréstimo com o fundo suíço. Em 2024, quatro anos após a negociação, a justiça condenou o time a pagar 3,6 milhões de euros ao AIS Investment Fund. Agora, em 2025, com juros e correções, o valor teria chegado a 4,4 milhões de euros. A informação foi divulgada inicialmente pela TyC Sports, canal de notícias da Argentina.

Crise institucional agrava situação

A notícia sobre a possível falência do San Lorenzo surge em meio à crise institucional muito grande dentro do clube. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Marcelo Moretti, foi forçado a fugir em uma viatura de polícia após um protesto de sócios exigindo sua saída.

Agora, o clube teria quatro dias - até 19 de outubro - para levantar esse dinheiro. Ainda de acordo com o jornal argentino, a única opção para o clube seria é quitar a dívida, já que não haveria mais vias de apelação.

Os advogados do San Lorenzo estariam trabalhando no caso há um ano, pois, a reivindicação do fundo suíço não é nova, mas após várias tentativas de acordo, as partes não conseguiram chegar a um acordo. Assim, o tribunal tomou a decisão, que coloca em risco o futuro do clube.