Goleiro do Santos vibra com convocação para Copa do Mundo sub-17

15/10/2025 12h28

O goleiro João Pedro, destaque da base do Santos, foi convocado por Dudu Patetuci para defender a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Catar, entre 3 e 27 de novembro.

Campeão do Sul-Americano Sub-17 neste ano, João comemorou a nova oportunidade:

"Alegria imensa poder ser convocado para uma Copa do Mundo. É a realização de um sonho, espero fazer meu melhor no período em que estiver vestindo a camisa da seleção para ajudar na busca pelos

objetivos", disse o goleiro de 17 anos.

O grupo se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 20, e embarca para o Catar no dia 28.

