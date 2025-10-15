Gaviões da Fiel exige expulsão de Andrés Sanchez do quadro associativo do Corinthians

A principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, exigiu a expulsão de Andrés Sanchez do quadro associativo do clube após ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por três crimes: apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário.

Esses crimes cometidos por Andrés Sanchez, de acordo com o MP-SP, têm a ver com gastos nos cartões corporativos do Corinthians durante seu último mandato como presidente do clube, entre 2018 e 2020.

De acordo com o órgão, as despesas, com juros e correção monetária, chegam a R$ 480 mil. Após análise minuciosa das faturas, a promotoria concluiu que Andrés Sanchez utilizou os cartões corporativos do Corinthians para gastos pessoais, como postos de gasolina, lojas duty free de aeroportos, hospital, joalheria e viagens para o Nordeste.

"O Gaviões da Fiel exige transparência e a expulsão de Andrés Sanchez do quadro associativo. O afastamento temporário é insuficiente. Os órgãos internos precisam agir com urgência. Este caso é mais um alerta e reforça a necessidade de mudanças estatutárias profundas", se manifestou a torcida em nota oficial.

Conselheiro Vitalício do Corinthians, Andrés Sanchez pediu afastamento do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação, o CORI, após a coletiva de imprensa do Ministério Público nesta quarta-feira.

Assim como Andrés, Roberto Gavioli foi afastado do cargo de superintendente financeiro do Corinthians por também ter sido denunciado pelo MP-SP, já que exercia o mesmo cargo na gestão do ex-presidente.

"O afastamento de Gavioli e Andrés precisa ser apenas o primeiro passo da queda de todos os que prejudicaram o Corinthians. Os associados devem se movimentar. Não podemos esperar apenas pela justiça: a mudança precisa acontecer dentro do Parque São Jorge, com pressão interna e ação coletiva", pontuou os Gaviões.

O Ministério Público de São Paulo cobra de Andrés Sanchez o ressarcimento, com correção monetária, dos gastos com cartões corporativos do Corinthians de agosto de 2018 a dezembro de 2020. R$ 480 mil teriam de ser devolvidos ao clube, a maior parte desse valor paga pelo ex-presidente corintiano e uma menor parcela paga por Roberto Gavioli, gerente financeiro.

Sanchez e Gavioli também teria de pagar mais 75% dos R$ 480 mil, ou seja, R$ 360 mil cada um, por danos morais e materiais ao Corinthians.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo foi enviada ao Poder Judiciário para apreciação. Os réus, se a denúncia for aceita, apresentarão respostas preliminares, o Judiciário irá analisar o caso e determinar a audiência.

Uma vez que a audiência for marcada, as partes envolvidas no processo irão se manifestar oralmente ou por escrito. Depois disso, o juiz de primeira instância fará a sentença.

Confira a nota divulgada pelos Gaviões da Fiel na íntegra:

A diretoria do Gaviões da Fiel esteve presente na coletiva realizada nesta quarta-feira (15), no Fórum Criminal da Barra Funda, a convite do promotor Cássio Conserino. Na ocasião, foi anunciada a denúncia contra Andrés Sanchez por apropriação indébita e lavagem de dinheiro, após comprovação do uso do cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais, como compras em joalherias, clínicas, postos de gasolina e lojas duty free.

O gerente financeiro Roberto Gavioli, citado por omissão e falta de fiscalização, foi afastado pela atual diretoria logo após a coletiva. Segundo o MP-SP, ele tinha a obrigação de impedir irregularidades e elaborar relatórios internos, mas falhou gravemente, contribuindo para o descontrole financeiro que comprometeu a imagem do clube.

Além das denúncias, o Ministério Público solicitou ressarcimento ao Corinthians e indenização por danos morais, além de investigar indícios de falsidade ideológica e sonegação fiscal. A apuração seguirá com análise das notas fiscais da gestão Duílio Monteiro Alves e oitivas já agendadas.

Os próximos dirigentes devem entender que não há mais espaço para erros. O corinthiano está se politizando, e muitos ainda não compreendem isso. A Fiel não está mais de olhos fechados.

O que acontece hoje mostra que todos nós ? órgãos competentes e torcedores ? precisamos estar unidos por justiça e ética no Corinthians. É hora de exigir ação, transparência total e responsabilização imediata.

O Corinthians é o time do povo!