Fortaleza x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (para RJ, CE, AC, AM, AP, ES, PB, RR, RO e a cidade mineira de Juiz de Fora) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fortaleza venceu três dos últimos cinco jogos e quer mais uma vitória para se aproximar das equipes fora da zona do rebaixamento. O Leão do Pici vem de um triunfo por 2 a 1 contra o Juventude, fora de casa.

Já o Vasco perdeu apenas um dos últimos cinco compromissos e vem melhorando no Brasileirão. A equipe de Fernando Diniz superou o vitória por 4 a 3 no último confronto pelo Brasileirão.

