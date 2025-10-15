'Formação de caráter': por que Palmeiras tirou time sub-17 do Brasileiro

A equipe Sub-17 do Palmeiras não disputará mais o Brasileirão da categoria. A decisão veio do próprio clube, como um ato disciplinar.

Até o final do ano, o elenco liderado pelo técnico Artur Itiro disputará apenas competições amistosas. O time Sub-16 representará o Verdão na sequência do Paulistão Sub-17.

O clube optou por não divulgar o motivo do afastamento, mas internamente o episódio é tratado como um caso de "individualismo", não indisciplina.

A diretoria enxerga a decisão como um ato para "formação de caráter", segundo João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Alviverde., e que isso é mais importante do que qualquer campeonato disputado na base.

"O individualismo não vai ser maior do que o clube. Pensar no próprio umbigo não vai ser maior do que o grupo. Eu já vinha avisando", disse Sampaio ao UOL.

Após afastar jogadores e comissão técnica do Sub-17, o Palmeiras enviou mensagens a todas as outras categorias da base do clube sobre a medida.