Fluminense tenta encerrar jejum contra o Juventude

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã pelo Brasileirão 2025 com um objetivo claro: quebrar o tabu que mantém diante do Juventude, adversário que tem sido uma pedra no sapato tricolor nas últimas temporadas.

Cinco jogos sem vitória no confronto

O retrospecto recente mostra o desafio que o time carioca terá pela frente. O Fluminense não vence o Juventude há cinco partidas, somando duas derrotas e três empates nesse período. Curiosamente, em todas essas cinco partidas, as duas equipes balançaram as redes, o que evidencia o equilíbrio e a intensidade dos duelos.

Nos últimos 10 confrontos entre os times, o Tricolor venceu apenas uma vez, empatou quatro e perdeu quatro ? números que o elenco pretendem mudar no duelo desta rodada.

Última vitória tricolor foi em 2022

A última vez que o Fluminense superou o Juventude foi em 22 de setembro de 2022, quando aplicou uma goleada por 4 a 0. Desde então, o clube carioca busca repetir o desempenho dominante daquele jogo e retomar o caminho das vitórias no confronto.

Fases opostas no Brasileirão

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o momento atual favorece o Fluminense. O time das Laranjeiras ocupa a sétima posição, com 38 pontos, brigando por vaga em competições continentais.

Já o Juventude vive uma fase difícil: é o penúltimo colocado, com 23 pontos, e não vence desde o fim de agosto, quando derrotou o Ceará fora de casa. A sequência negativa pressiona o time gaúcho, que precisa reagir para escapar do rebaixamento.

Detalhes do jogo

Ficha técnica



Fluminense x Juventude



Competição: Brasileirão 2025



Data: 16/10/2025 (quinta-feira)



Local: Maracanã



Horário: 21h30.