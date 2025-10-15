Fluminense tenta encerrar jejum contra o Juventude
O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira no Maracanã pelo Brasileirão 2025 com um objetivo claro: quebrar o tabu que mantém diante do Juventude, adversário que tem sido uma pedra no sapato tricolor nas últimas temporadas.
Cinco jogos sem vitória no confronto
O retrospecto recente mostra o desafio que o time carioca terá pela frente. O Fluminense não vence o Juventude há cinco partidas, somando duas derrotas e três empates nesse período. Curiosamente, em todas essas cinco partidas, as duas equipes balançaram as redes, o que evidencia o equilíbrio e a intensidade dos duelos.
Nos últimos 10 confrontos entre os times, o Tricolor venceu apenas uma vez, empatou quatro e perdeu quatro ? números que o elenco pretendem mudar no duelo desta rodada.
Última vitória tricolor foi em 2022
A última vez que o Fluminense superou o Juventude foi em 22 de setembro de 2022, quando aplicou uma goleada por 4 a 0. Desde então, o clube carioca busca repetir o desempenho dominante daquele jogo e retomar o caminho das vitórias no confronto.
Fases opostas no Brasileirão
Na tabela do Campeonato Brasileiro, o momento atual favorece o Fluminense. O time das Laranjeiras ocupa a sétima posição, com 38 pontos, brigando por vaga em competições continentais.
Já o Juventude vive uma fase difícil: é o penúltimo colocado, com 23 pontos, e não vence desde o fim de agosto, quando derrotou o Ceará fora de casa. A sequência negativa pressiona o time gaúcho, que precisa reagir para escapar do rebaixamento.
Detalhes do jogo
Ficha técnica
Fluminense x Juventude
Competição: Brasileirão 2025
Data: 16/10/2025 (quinta-feira)
Local: Maracanã
Horário: 21h30.