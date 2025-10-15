Fluminense lança novo uniforme 3 inspirado no Rio e na torcida

O Fluminense e a Umbro lançaram nesta quarta-feira (15/10) o terceiro uniforme para a temporada 2025, em homenagem aos torcedores e à cidade do Rio de Janeiro.

Como é a camisa?

A camisa é grená com detalhes dourados, trazendo referências ao carnaval, às praias cariocas e grafias que exaltam o clube. Um patch especial na parte inferior destaca ícones da cidade, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa.

Nas costas, a frase "Nós somos do Rio de Janeiro" reforça o vínculo entre o clube e a capital fluminense. Segundo Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil, o modelo "carrega peso por unir o torcedor e o orgulho de ser carioca".

Onde encontrar

A nova camisa já está à venda nas lojas oficiais, no site loja.fluminense.com.br e na Umbro, em versões masculina, feminina, juvenil e infantil, incluindo o modelo torcedor, com preço mais acessível.