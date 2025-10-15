Fluminense busca quebrar tabu de três anos contra o Juventude nesta quinta; veja

Em jogo importante em termos de classificação no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada da competição. Para conquistar os três pontos em casa, o Tricolor Carioca terá de superar um tabu de três anos sem vencer o Jaconero, por todas os torneios.

Tabu de três anos

A última vitória geral do Fluminense sobre o Juventude foi em 28 de setembro de 2022, quando os cariocas bateram os gaúchos por 4 a 0, na 28ª rodada do Brasileirão daquele ano.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram em cinco oportunidades, com três empates e duas vitórias do Juventude. No último encontro entre os times, empate em 1 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Brasileirão.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Jogo decisivo para a tabela

O confronto desta quinta-feira é fundamental para ambos os clubes, em questão de tabela. O Juventude, que não vence há seis partidas no Brasileirão, está dentro da zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 23 pontos em 27 jogos.

Por sua vez, o Fluminense briga por uma vaga no G-6 do campeonato e está no sétimo lugar, com 38 pontos em 26 partidas.