Flamengo tenta reagir para manter 'caça' ao Palmeiras em clássico com o Botafogo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 19h30, no Nilton Santos, com a missão de apagar a derrota para o Bahia e seguir na cola do líder Palmeiras. O time rubro-negro soma 55 pontos, três a menos que o rival paulista, e mira uma vitória para manter viva a luta pelo título brasileiro.

O Botafogo, por sua vez, ainda busca estabilidade. A equipe alvinegra vem de revés por 2 a 0 para o Internacional e tenta reencontrar o bom momento diante do maior rival. Com 43 pontos, ocupa a quinta colocação e luta por um lugar no G-4.

O histórico recente pesa a favor do Flamengo. Nos últimos 12 clássicos no Nilton Santos, o time da Gávea venceu dez e perdeu apenas dois, além de ter levado a melhor em duas das três partidas disputadas este ano.

A equipe de Filipe Luís chega descansada após a Data Fifa. Sem convocados, o Flamengo pôde treinar em tempo integral, e o técnico deve repetir a base do time titular. A principal novidade é o retorno de Pulgar, recuperado de cirurgia no pé direito, após três meses fora.

Saúl também volta, recuperado de dores no tornozelo esquerdo, e deve retomar a dupla de volantes com Jorginho. No setor defensivo, Léo Pereira e Alex Sandro retornam após cumprirem suspensão.

A dúvida está no ataque: Plata e Carrascal disputam vaga ao lado de Pedro e Bruno Henrique. "É um clássico que exige concentração total. Precisamos reagir rápido", disse Filipe Luís em entrevista antes da partida.

Do outro lado, o Botafogo ainda tenta lidar com uma série de desfalques. Allan deve seguir como titular ao lado de Marlon Freitas, enquanto Newton cumpre suspensão.

Marçal pode voltar ao time após se recuperar de dores musculares, mas ainda disputa posição com Cuiabano. A zaga deve ter mudança: Kaio Pantaleão está fora da temporada por lesão no joelho, e Gabriel Bahia pode aparecer ao lado de Barboza.

Na lateral direita, Mateo Ponte será o titular, já que Vitinho segue a serviço da seleção e não retorna a tempo. No total, o Botafogo tem nove baixas, incluindo Neto, Bastos e Nathan Fernandes, Danilo e Montoro, todos no departamento médico.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte, Gabriel Bahia (David Ricardo), Barboza e Cuiabano (Marçal); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl (Pulgar) e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).