Flaco-Messi? Colunistas debatem chances de atacante palmeirense ir à Copa

Flaco López estreou hoje pela seleção argentina. No Fim de Papo, Alicia Klein e Fabíola Andrade opinaram se o atacante do Palmeiras tem chances reais de fazer parte do grupo que vai à Copa do Mundo.

Na goleada da Argentina por 6 a 0 sobre Porto Rico, Flaco López foi titular e fez dupla de ataque com Lionel Messi. O jogador do Palmeiras deu uma assitência para gol e deixou o campo aos 18 minutos do segundo tempo.

Alicia: Há alguns meses, Flaco não era titular do Palmeiras

Eu fico imaginando o que é pra um jogador como o Flaco, que poucos meses atrás não era titular no Palmeiras e o que deve significar para ele fazer dupla de ataque titular com o Messi [...] E ele jogou bem nessa função que ele tem feito no Palmeiras que é menos de centroavante e mais como meio atacante ajudando a construir a jogada. construir a jogada.

Alicia Klein

Fabíola: Flaco ainda precisa se provar na seleção

O Flaco vai na seleção da Argentina na Copa do Mundo? Acho possível, sim. Quero ver um pouquinho mais na próxima data FIFA, ver se ele mantém. Eu não tenho dúvida que ele no Palmeiras está superbem e está arrebentando, mas na Argentina eu gostaria de vê-lo ainda na próxima data FIFA em novembro.

Fabíola Andrade

