Ferrari não tem Bortoleto como primeira opção para 2027

Tendo um primeiro ano de destaque na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto esteve relacionado a rumores que o colocavam como opção para a Ferrari em 2027, segundo reportagem de Roger Benoît, do jornal suíço Blick.

No entanto, a colunista do UOL, Julianne Cerasoli, não vê tal cenário desta forma, como contou no Pole Position, programa do Canal UOL.

Foi uma matéria que saiu do Roger Benoît, um jornalista bem experiente que cobre Fórmula 1 desde os anos 60. E, durante todo o final de semana do GP de Singapura, ele passava pela minha mesa falando que o Bortoleto ia para a Ferrari, dizendo que eles iam precisar. Então não é uma informação, é uma conjuntura que ele fez.

Para ele, se no ano que vem a Ferrari começar mal, o Leclerc e o Hamilton podem sair. Isso faria com que a Ferrari precisasse de dois pilotos para 2027, mas isso é projeção, não é informação. Dentro dessa projeção, ele coloca o Piastri e o Bortoleto.

Bortoleto tem apresentado resultados surpreendentes com a Sauber em seu ano de estreia na Fórmula 1. Com isso, o brasileiro tem recebido elogios de pessoas de dentro e de fora de sua equipe.

O Roger é suíço, cobre a Sauber de perto, e ele adora o Bortoleto. Por isso, ele quer colocar o Bortoleto em algum lugar bom. O Roger também é muito amigo do Bernie Ecclestone, que já falou que o Bortoleto seria um bom substituto para o Hamilton.

Embora o brasileiro seja um destaque com o alto rendimento e a baixa idade, a Ferrari já tem planos para substituir Charles Leclerc ou Lewis Hamilton.

Oliver Bearman, piloto da Haas, faz parte do programa de pilotos da escuderia italiana, atuando por ?empréstimo? na equipe americana. Ou seja, quando a Ferrari precisar, pode chamá-lo para ser seu piloto.

Campeão da Fórmula 3 deste ano, o brasileiro Rafael Câmara também faz parte do programa da Ferrari e pode ser uma opção no futuro.

Eu conversei com pessoas da Ferrari e ficou muito claro que se o chefe continuar sendo o Fred Vasseur, o primeiro na fila, caso queiram contratar um jovem, é o Oliver Bearman. Embora o Vasseur goste muito do Bortoleto, eles têm informação sobre o Bearman, porque ele faz parte do programa da Ferrari e já andou na equipe, quando substituiu o Sainz, e foi muito bem. Então, piloto jovem com grandes chances de ir para a Ferrari é o Bearman.

