Fabíola: Não é loucura pensar em final de Copa com Ancelotti

do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 01h22

A seleção brasileira tem limitações, mas Carlo Ancelotti pode ser um diferencial para a equipe sonhar com o título da Copa do Mundo, opinou Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

No último amistoso da Data Fifa, a seleção brasileira enfrentu o Japão, em Tóquio, e chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada na segunda etapa e saiu de campo derrotada.

Tem uma espinha dorsal para o Ancelotti trabalhar. E se ele conseguir fazer, apesar de poucos treinos, poucos jogos, se ele conseguir fazer esse time ser competitivo, são só oito jogos [na Copa]. Só oito jogos. E eu acho que não é uma loucura falar que o Brasil pode chegar a uma final de Copa do Mundo, não.
Fabíola Andrade

Eu fico imaginando o que é pra um jogador como o Flaco, que poucos meses atrás não era titular no Palmeiras e o que deve significar para ele fazer dupla de ataque titular com o Messi [...] E ele jogou bem nessa função que ele tem feito no Palmeiras que é menos de centroavante e mais como meio atacante ajudando a construir a jogada. construir a jogada.
Alicia Klein

Vai ser um jogo de xadrez atrás do outro para o Filipe Luís porque tem as questões que ele não tem como administrar, que são as lesões, quem não está disponível, tem a questão de minutagem. [...] Ele vai ter que segurar a questão dos cartões porque ele não pode perder para o Botafogo, mas ele também não pode ir totalmente desmantelado para o jogo contra o Palmeiras.
Alicia Klein

[O Textor] dá aquele monte de entrevista, deixa eu cuidar da palavra, irresponsável, aquele monte de entrevista irresponsável, e nunca provou nada, mas é essa empresa, essa Good [Game!] que vai fiscalizar exatamente a arbitragem do Clássico contra o Flamengo.
Fabíola Andrade

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

