Fabíola Andrade questiona atitudes de Textor no comando do Botafogo:

No Fim de Papo, Fabíola Andrade questionou a pressão do Botafogo sobre a arbitragem antes do jogo do Flamengo, além de outras atitudes de John Textor, dono da SAF do clube.

O clube esteve na CBF para cobrar uma atuação "segura e correta" no jogo contra o Flamengo, no Nilton Santos, além de exigir explicações por erros em partidas anteriores.

[O Textor] dá aquele monte de entrevista, deixa eu cuidar da palavra, irresponsável, aquele monte de entrevista irresponsável, e nunca provou nada, mas é essa empresa, essa Good [Game!] que vai fiscalizar exatamente a arbitragem do Clássico contra o Flamengo.

Temos uma empresa que vai acompanhar o clássico, meus parabéns! Além de você, Textor, da sua empresa, o Brasil inteiro vai estar acompanhando o clássico. Então, você pode ficar tranquilo, que a gente vai estar de olho também na arbitragem de Botafogo e Flamengo. Não há necessidade de gastar o dinheiro que você já não tem para gastar no Botafogo.

Fabíola Andrade

Eu fico imaginando o que é pra um jogador como o Flaco, que poucos meses atrás não era titular no Palmeiras e o que deve significar para ele fazer dupla de ataque titular com o Messi [...] E ele jogou bem nessa função que ele tem feito no Palmeiras que é menos de centroavante e mais como meio atacante ajudando a construir a jogada. construir a jogada.

Alicia Klein

Vai ser um jogo de xadrez atrás do outro para o Filipe Luís porque tem as questões que ele não tem como administrar, que são as lesões, quem não está disponível, tem a questão de minutagem. [...] Ele vai ter que segurar a questão dos cartões porque ele não pode perder para o Botafogo, mas ele também não pode ir totalmente desmantelado para o jogo contra o Palmeiras.

Alicia Klein

Tem uma espinha dorsal para o Ancelotti trabalhar. E se ele conseguir fazer, apesar de poucos treinos, poucos jogos, se ele conseguir fazer esse time ser competitivo, são só oito jogos [na Copa]. Só oito jogos. E eu acho que não é uma loucura falar que o Brasil pode chegar a uma final de Copa do Mundo, não.

Fabíola Andrade

