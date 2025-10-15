Topo

Fábio Carille assume o Goiás com meta de resgatar a confiança

15/10/2025 12h08

Goiás tem um novo comandante na reta final da Série B. O técnico Fábio Carille foi anunciado oficialmente e chega com a missão de recolocar o time nos trilhos após uma sequência de cinco jogos sem vitória, que deixou o Esmeraldino na quarta posição, com 52 pontos ? apenas um a mais que a Chapecoense, próxima adversária e rival direto na luta pelo acesso.

"Confiança é o primeiro passo", diz Carille

Experiente, Carille destaca que o principal desafio neste momento é recuperar a confiança do elenco, que, segundo ele, tem qualidade e experiência para reagir nas rodadas finais.

"O primeiro passo é a confiança. É bom que é um time experiente, um grupo que sabe onde se apegar. Quanto antes quero entender como posso atacar essa confiança dos atletas para que eles possam se divertir com responsabilidade", afirmou o treinador à TV Goiás.

O técnico ressaltou o respeito pela história do Goiás e disse acreditar no potencial do elenco.

"Acredito nesse elenco, conheço a maioria dos jogadores, só os mais jovens ainda não conheço tanto. Estou confiante em fazer um trabalho vitorioso para que possamos alcançar o objetivo de voltar à Série A."

Corrida contra o tempo e confronto direto

Com menos de 40 dias para o fim da competição, Carille reconhece a urgência em ajustar a equipe e fazer o Goiás reagir rapidamente. O próximo compromisso é decisivo: o duelo com a Chapecoense, quinta colocada com 51 pontos, será um confronto direto pelo G4 e pode definir os rumos do time na reta final da Série B.

Com passagens por CorinthiansSantos, Vasco e Athletico-PR, Fábio Carille traz ao Goiás um perfil estratégico, conhecido por equipes com organização tática e solidez defensiva ? características que podem ser decisivas para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro.

