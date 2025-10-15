Estados Unidos vencem Austrália de virada em amistoso

Os Estados Unidos derrotaram a Austrália de virada por 2 a 1, nesta terça-feira, no DSG Park, em Commerce City, no Colorado (EUA). Os gols dos estadunidenses foram marcados por Haji Wright, enquanto Jordan Bos anotou a favor dos australianos.

E agora?

Os Estados Unidos retornam aos gramados para mais um amistoso no sábado, dia 15 de novembro, às 19h (de Brasília). A seleção enfrentará o Paraguai no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, atuando novamente diante de sua torcida.

Já a Austrália não possui um próximo compromisso programado.

Resumo do jogo

?? ESTADOS UNIDOS 2 X 1 AUSTRÁLIA ??

Competição: Amistoso (data Fifa)



Local: DSG Park, em Commerce City, no Colorado (EUA)



Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



Horário: 22h (de Brasília)

Gols

Jordan Bos, aos 19? do 1ºT (Austrália)



Haji Wright, aos 33? do 1ºT (Estados Unidos)



Haji Wright, aos 6? do 2ºT (Estados Unidos)

Como foi o jogo?

A Austrália saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo. Jordan Bos recebeu pela esquerda, invadiu a área, deixou dois defensores para trás e finalizou no canto direito, sem chances para o goleiro.

O empate dos Estados Unidos veio aos 33 minutos, com Haji Wright. O camisa 19 aproveitou belo passe de Cristian Roldan e concluiu de pé direito para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, logo aos seis minutos, os norte-americanos conseguiram a virada, novamente com Wright. Após excelente lançamento de Roldan, o atacante dominou, driblou o marcador e bateu com categoria para garantir a vitória dos mandantes.