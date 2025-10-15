Topo

Esporte

Estados Unidos vencem Austrália de virada em amistoso

15/10/2025 00h07

Os Estados Unidos derrotaram a Austrália de virada por 2 a 1, nesta terça-feira, no DSG Park, em Commerce City, no Colorado (EUA). Os gols dos estadunidenses foram marcados por Haji Wright, enquanto Jordan Bos anotou a favor dos australianos.

E agora?

Os Estados Unidos retornam aos gramados para mais um amistoso no sábado, dia 15 de novembro, às 19h (de Brasília). A seleção enfrentará o Paraguai no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, atuando novamente diante de sua torcida.

Já a Austrália não possui um próximo compromisso programado.

? Resumo do jogo

?? ESTADOS UNIDOS 2 X 1 AUSTRÁLIA ??

? Competição: Amistoso (data Fifa)

?? Local: DSG Park, em Commerce City, no Colorado (EUA)

? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)

? Horário: 22h (de Brasília)

Gols

? Jordan Bos, aos 19? do 1ºT (Austrália)

? Haji Wright, aos 33? do 1ºT (Estados Unidos)

? Haji Wright, aos 6? do 2ºT (Estados Unidos)

Como foi o jogo?

A Austrália saiu na frente aos 19 minutos do primeiro tempo. Jordan Bos recebeu pela esquerda, invadiu a área, deixou dois defensores para trás e finalizou no canto direito, sem chances para o goleiro.

O empate dos Estados Unidos veio aos 33 minutos, com Haji Wright. O camisa 19 aproveitou belo passe de Cristian Roldan e concluiu de pé direito para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, logo aos seis minutos, os norte-americanos conseguiram a virada, novamente com Wright. Após excelente lançamento de Roldan, o atacante dominou, driblou o marcador e bateu com categoria para garantir a vitória dos mandantes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam título Pan-Americano de duplas mistas

Estados Unidos vencem Austrália de virada em amistoso

Athletico-PR empata com Avaí e perde chance de colar no G4 da Série B

Athletico-PR tropeça novamente, empata com o Avaí e se distancia do G-4 da Série B

Por que o Palmeiras afastou todo elenco Sub-17 e vai jogar Paulistão com time mais jovem?

Em noite pouco inspirada, Colômbia empata sem gols com o Canadá em amistoso

Calderano e Takahashi batem porto-riquenhos e levam Pan-Americano de duplas

Flaco dá assistência, mas passa em 'branco' na goleada da Argentina em amistoso com Porto Rico

Com Flaco e Aníbal, Argentina goleia Porto Rico em amistoso

Flaco joga com Messi e dá assistência em goleada da Argentina nos EUA

Meligeni e Pedretti se classificam às oitavas do Rio Ladies Open