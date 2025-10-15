Entenda por que coordenador geral da base do Palmeiras decidiu afastar a delegação do sub-17

A delegação sub-17 do Palmeiras foi afastada da reta final do Campeonato Paulista da categoria, incluindo atletas, membros da comissão técnica e estafe. A decisão se deu por conta de questões disciplinares que irritaram, principalmente, João Paulo Sampaio, coordenador geral da base do Verdão.

Conforme apurado pela reportagem da Gazeta Esportiva, o profissional entende que a punição é para dar um aprendizado geral e uma forma de mandar um recado para que atos de indisciplina não se repitam.

O que aconteceu?

Oficialmente, o Palmeiras não divulgou o que de fato aconteceu para o afastamento do sub-17, apenas que se deu por conta de questões disciplinares coletivas. Quando o assunto é a base, o clube entende que o mais importante do que o resultado, é a formação humana dos jovens.

Com o afastamento, a equipe sub-16, time de transição do Palmeiras, será responsável por disputar o Campeonato Paulista sub-17. As Crias da Academia têm compromisso das quartas de final do Estadual pela frente. Geralmente, esse elenco joga apenas competições não oficiais.

A base do Palmeiras tem tido muito destaque nacional e internacional nos últimos anos. O técnico Abel Ferreira tem aproveitado os frutos da formação do clube para usar na equipe principal. A situação, porém, não afeta o planejamento do clube, que deve seguirá usando os jovens.

Palmeiras foi eliminado do Brasileiro sub-17

O sub-17 do Palmeiras foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. As Crias da Academia empataram por 1 a 1 com o Grêmio no tempo normal e acabou perdendo por 4 a 3 nos pênaltis. A campanha alviverde no torneio contou com 16 vitórias, um empate e quatro derrotas, além de 59 gols marcados e 21 sofridos. O artilheiro foi Juan Gabriel, com 11 gols.

Afastado dos compromissos oficiais, o sub-17 seguirá treinando para outros torneios na temporada. Neste ano, a categoria ainda disputa a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, em dezembro.

Quando o Palmeiras joga pelo Paulista sub-17?

Guarani x Palmeiras



Fase: Quartas de final do Paulista sub-17 (Ida)



Data e horário: 25 de outubro de 2025 (sábado), às 15 horas (de Brasília)



Local: Academia de Futebol 2, em Guarulhos