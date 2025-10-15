Em meio a atrito, presidentes de Palmeiras e Flamengo participam de reunião da Conmebol

Nesta quarta-feira, em meio às provocações decorrentes da disputa interna na Libra (Liga do Futebol Brasileiro), a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, participaram de uma reunião na sede da Conmebol, ao lado de representantes dos outros clubes semifinalistas da Libertadores.

Além dos dois, estiveram presentes Diego Milito, presidente do Racing, e Isaac Álvarez, da LDU.

Na foto publicada por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, Leila aparece posicionada no lado oposto a Bap. No centro da imagem, Domínguez segura a taça da Copa Libertadores.

Segundo informações da ESPN, embora não tenham protagonizado discussões durante o encontro, Leila e Bap sequer se cumprimentaram.

Entre os temas abordados na reunião esteve a manutenção da final da Libertadores em Lima, no Peru. A Conmebol reafirmou a escolha da capital peruana como sede da decisão, apesar dos rumores sobre uma possível mudança de local devido a recentes episódios de violência no país.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alejandro Domi?nguez (@alejandrodominguezws)

Antes da grande final, o Flamengo enfrenta o Racing, enquanto o Palmeiras encara a LDU nas semifinais da competição.

O Rubro-Negro faz o jogo de ida no dia 22 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida de volta está marcada para o dia 29, também às 21h30, no Estádio Presidente Perón, na Argentina.

O Verdão, por sua vez, visita a LDU no dia 23 de outubro (quinta-feira), às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. O duelo de volta ocorre no dia 30, no Allianz Parque, em São Paulo, no mesmo horário.

A grande final está agendada para o dia 29 de novembro (sábado), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.