Topo

Esporte

Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Troféu da Copa do Mundo Fifa na final da edição de 2022 - DeFodi Images via Getty Images
Troféu da Copa do Mundo Fifa na final da edição de 2022 Imagem: DeFodi Images via Getty Images
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

A Data Fifa de outubro terminou, e a Copa do Mundo de 2026 ganhou novas seleções classificadas, enquanto outros estão quase lá. O UOL resume o que aconteceu ao longo dos últimos dias.

Quem se classificou?

Inglaterra. O English Team fez apenas um jogo pelas Eliminatórias nesta Data Fifa, mas foi o suficiente. Os ingleses golearam a Letônia por 5 a 0, fora de casa, foram aos 18 pontos e não podem mais ser ultrapassados por Albânia ou Sérvia no grupo faltando duas rodadas para o fim.

Relacionadas

Quem passou no teste e quem ficou para trás nos amistosos da seleção

África do Sul supera punição e volta à Copa do Mundo após 16 anos

País novato fala português e é o menor a se classificar para Copa do Mundo

Egito. Salah e companhia selaram a vaga na Copa do Mundo com duas vitórias. A classificação veio já no triunfo por 3 a 0 sobre Djibouti, e o 1 a 0 sobre Guiné-Bissau foi o jogo da festa em casa.

Argélia. O país africano garantiu sua volta às Copas após ficar fora dos últimos dois Mundiais com vitórias sobre Somália (3 a 0) e Uganda (2 a 1).

Costa do Marfim. A seleção africana também está de volta às Copas depois de 12 anos longe. O 7 a 0 sobre Seychelles e o 3 a 0 sobre o Quênia colocaram os marfinenses no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Gana. Os ganeses sobraram no grupo e confirmaram a vaga também com duas vitórias. A seleção bateu a República Centro-Africana por 5 a 0 e fechou a campanha com 1 a 0 sobre Comores.

Cabo Verde. Os Tubarões Azuis se classificaram para a Copa do Mundo pela primeira vez na história. A seleção empatou por 3 a 3 com a Líbia e confirmou a vaga inédita ao bater Essuatíni por 3 a 0. Cabo Verde se tornou o menor país em termos territoriais a chegar ao Mundial.

Jogadores de Cabo Verde comemoram vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo - Divulgação/Federação Cabo-Verdiana de Futebol - Divulgação/Federação Cabo-Verdiana de Futebol
Jogadores de Cabo Verde comemoram vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Imagem: Divulgação/Federação Cabo-Verdiana de Futebol

Senegal. A seleção de Sadio Mané confirmou o favoritismo no grupo com as goleadas por 5 a 0 sobre o Sudão do Sul e por 4 a 0 contra a Mauritânia.

África do Sul. Os sul-africanos voltarão à Copa do Mundo 16 anos depois de sua última participação. A seleção até começou a Data Fifa tomando um susto após o empate por 0 a 0 com o Zimbábue, mas contou com o triunfo por 3 a 0 sobre Ruanda somado a um tropeço de Benin contra a Nigéria para se classificar.

Qatar. Os qataris vão para sua segunda Copa consecutiva. Na repescagem asiática, a seleção empatou com Omã por 0 a 0, mas venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 na segunda rodada e carimbou o passaporte.

Arábia Saudita. Os sauditas estão lá de novo. A seleção começou a repescagem vencendo a Indonésia por 3 a 2 e só segurou o 0 a 0 com o Iraque para avançar.

Quem está quase lá?

Portugal. Cristiano Ronaldo e companhia estavam com a vaga nas mãos, mas levaram o empate por 2 a 2 da Hungria no fim e adiaram a festa. Com 10 pontos, a seleção portuguesa tem cinco de vantagem para os húngaros com somente mais seis em disputa.

Holanda. Memphis deu show, a seleção venceu os dois jogos e está três pontos à frente da Polônia com somente mais seis em disputa. Na próxima Data Fifa, os holandeses encaram os poloneses e a Lituânia. Mesmo uma derrota para a Polônia não deve tirar a Laranja Mecânica do topo da chave por causa do saldo de gols (19 a 6).

Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra a Finlândia nas Eliminatórias - Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images - Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images
Memphis comemora gol marcado pela Holanda contra a Finlândia nas Eliminatórias
Imagem: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Noruega. A seleção de Haaland está três pontos acima da Itália faltando apenas duas rodadas. O próximo jogo é contra a frágil Estônia, e as Eliminatórias terminarão justamente contra os italianos. O saldo de gols é um trunfo dos noruegueses em relação aos italianos (26 a 10).

Bélgica. Os belgas estão apenas um ponto acima da Macedônia do Norte, mas têm um jogo a menos. Sendo assim, basta uma vitória sobre o Cazaquistão ou Liechtenstein para a vaga ser confirmada.

Espanha. A Fúria tem três pontos a mais que a Turquia e começará a próxima Data Fifa jogando contra a Geórgia, que não faz boa campanha. Na última rodada, a seleção recebe os turcos, em casa.

Mikel Merino, da Espanha, comemora gol contra a Bulgária, pelas Eliminatórias para a Copa - Foto: Reprodução/Instagram@sefutbol - Foto: Reprodução/Instagram@sefutbol
Mikel Merino, da Espanha, comemora gol contra a Bulgária, pelas Eliminatórias para a Copa
Imagem: Foto: Reprodução/Instagram@sefutbol

Croácia. Os algozes do Brasil na última Copa estão três pontos acima da República Tcheca e têm um jogo a menos. Para confirmar a vaga, a seleção precisa apenas de um empate em casa contra Ilhas Faroe.

França. Os Azuis lideram o grupo com três pontos de vantagem para a Ucrânia. Na próxima rodada, Mbappé e companhia encaram justamente os ucranianos, em casa. Na última partida, a seleção pega o Azerbaijão, fora.

Suíça. Líder da chave, a seleção tem três pontos de vantagem para Kosovo e encara a praticamente eliminada Suécia, em casa, na próxima rodada, enquanto os kosovares visitam a Eslovênia.

E as repescagens?

Iraque e Emirados Árabes Unidos vão se enfrentar valendo uma vaga na repescagem intercontinental. As duas seleções ficaram em segundo nos seus grupos na repescagem asiática e duelarão em jogos de ida e volta, em novembro, para dar mais um passo rumo à Copa.

Quatro seleções disputarão a repescagem africana visando a uma vaga na mesma etapa a nível intercontinental. Nigéria x Gabão e Camarões x República Democrática do Congo serão os jogos. Os vencedores se enfrentam em uma "final". Não há formato de ida e volta, apenas duelos únicos, disputados no Marrocos, em novembro.

A repescagem intercontinental já tem Bolívia e Nova Caledônia, que esperam por um representante africano, um asiático e dois da Concacaf. O torneio será realizado em março do ano que vem e dará duas vagas na Copa.

Seleções classificadas para a Copa

  • Canadá (país-sede)
  • Estados Unidos (país-sede)
  • México (país-sede)
  • Argentina (América do Sul)
  • Brasil (América do Sul)
  • Colômbia (América do Sul)
  • Equador (América do Sul)
  • Paraguai (América do Sul)
  • Uruguai (América do Sul)
  • África do Sul (África)
  • Argélia (África)
  • Cabo Verde (África)
  • Costa do Marfim (África)
  • Egito (África)
  • Gana (África)
  • Marrocos (África)
  • Senegal (África)
  • Tunísia (África)
  • Arábia Saudita (Ásia)
  • Austrália (Ásia)*
  • Coreia do Sul (Ásia)
  • Irã (Ásia)
  • Japão (Ásia)
  • Jordânia (Ásia)
  • Qatar (Ásia)
  • Uzbequistão (Ásia)
  • Inglaterra (Europa)
  • Nova Zelândia (Oceania)

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Protagonistas na Data Fifa, trio do São Paulo reforça time contra o Grêmio

Fortaleza x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Palmeiras x RB Bragantino: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Ancelotti dá pistas para Copa e tem dois jogos para definir base da seleção

Santos x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Itália encurta distância, mas vaga direta na Copa é improvável; entenda

Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

Vai ter 'lei do ex'? Palmeiras reencontra 6 crias contra o Bragantino

Substituto de Hugo chegou no Corinthians aos 8 anos e tem origens no futsal

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Atlético encara Cruzeiro em duelo que promete clima de revanche na Arena MRV