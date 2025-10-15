Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições
A Data Fifa de outubro terminou, e a Copa do Mundo de 2026 ganhou novas seleções classificadas, enquanto outros estão quase lá. O UOL resume o que aconteceu ao longo dos últimos dias.
Quem se classificou?
Inglaterra. O English Team fez apenas um jogo pelas Eliminatórias nesta Data Fifa, mas foi o suficiente. Os ingleses golearam a Letônia por 5 a 0, fora de casa, foram aos 18 pontos e não podem mais ser ultrapassados por Albânia ou Sérvia no grupo faltando duas rodadas para o fim.
Egito. Salah e companhia selaram a vaga na Copa do Mundo com duas vitórias. A classificação veio já no triunfo por 3 a 0 sobre Djibouti, e o 1 a 0 sobre Guiné-Bissau foi o jogo da festa em casa.
Argélia. O país africano garantiu sua volta às Copas após ficar fora dos últimos dois Mundiais com vitórias sobre Somália (3 a 0) e Uganda (2 a 1).
Costa do Marfim. A seleção africana também está de volta às Copas depois de 12 anos longe. O 7 a 0 sobre Seychelles e o 3 a 0 sobre o Quênia colocaram os marfinenses no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
Gana. Os ganeses sobraram no grupo e confirmaram a vaga também com duas vitórias. A seleção bateu a República Centro-Africana por 5 a 0 e fechou a campanha com 1 a 0 sobre Comores.
Cabo Verde. Os Tubarões Azuis se classificaram para a Copa do Mundo pela primeira vez na história. A seleção empatou por 3 a 3 com a Líbia e confirmou a vaga inédita ao bater Essuatíni por 3 a 0. Cabo Verde se tornou o menor país em termos territoriais a chegar ao Mundial.
Senegal. A seleção de Sadio Mané confirmou o favoritismo no grupo com as goleadas por 5 a 0 sobre o Sudão do Sul e por 4 a 0 contra a Mauritânia.
África do Sul. Os sul-africanos voltarão à Copa do Mundo 16 anos depois de sua última participação. A seleção até começou a Data Fifa tomando um susto após o empate por 0 a 0 com o Zimbábue, mas contou com o triunfo por 3 a 0 sobre Ruanda somado a um tropeço de Benin contra a Nigéria para se classificar.
Qatar. Os qataris vão para sua segunda Copa consecutiva. Na repescagem asiática, a seleção empatou com Omã por 0 a 0, mas venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 na segunda rodada e carimbou o passaporte.
Arábia Saudita. Os sauditas estão lá de novo. A seleção começou a repescagem vencendo a Indonésia por 3 a 2 e só segurou o 0 a 0 com o Iraque para avançar.
Quem está quase lá?
Portugal. Cristiano Ronaldo e companhia estavam com a vaga nas mãos, mas levaram o empate por 2 a 2 da Hungria no fim e adiaram a festa. Com 10 pontos, a seleção portuguesa tem cinco de vantagem para os húngaros com somente mais seis em disputa.
Holanda. Memphis deu show, a seleção venceu os dois jogos e está três pontos à frente da Polônia com somente mais seis em disputa. Na próxima Data Fifa, os holandeses encaram os poloneses e a Lituânia. Mesmo uma derrota para a Polônia não deve tirar a Laranja Mecânica do topo da chave por causa do saldo de gols (19 a 6).
Noruega. A seleção de Haaland está três pontos acima da Itália faltando apenas duas rodadas. O próximo jogo é contra a frágil Estônia, e as Eliminatórias terminarão justamente contra os italianos. O saldo de gols é um trunfo dos noruegueses em relação aos italianos (26 a 10).
Bélgica. Os belgas estão apenas um ponto acima da Macedônia do Norte, mas têm um jogo a menos. Sendo assim, basta uma vitória sobre o Cazaquistão ou Liechtenstein para a vaga ser confirmada.
Espanha. A Fúria tem três pontos a mais que a Turquia e começará a próxima Data Fifa jogando contra a Geórgia, que não faz boa campanha. Na última rodada, a seleção recebe os turcos, em casa.
Croácia. Os algozes do Brasil na última Copa estão três pontos acima da República Tcheca e têm um jogo a menos. Para confirmar a vaga, a seleção precisa apenas de um empate em casa contra Ilhas Faroe.
França. Os Azuis lideram o grupo com três pontos de vantagem para a Ucrânia. Na próxima rodada, Mbappé e companhia encaram justamente os ucranianos, em casa. Na última partida, a seleção pega o Azerbaijão, fora.
Suíça. Líder da chave, a seleção tem três pontos de vantagem para Kosovo e encara a praticamente eliminada Suécia, em casa, na próxima rodada, enquanto os kosovares visitam a Eslovênia.
E as repescagens?
Iraque e Emirados Árabes Unidos vão se enfrentar valendo uma vaga na repescagem intercontinental. As duas seleções ficaram em segundo nos seus grupos na repescagem asiática e duelarão em jogos de ida e volta, em novembro, para dar mais um passo rumo à Copa.
Quatro seleções disputarão a repescagem africana visando a uma vaga na mesma etapa a nível intercontinental. Nigéria x Gabão e Camarões x República Democrática do Congo serão os jogos. Os vencedores se enfrentam em uma "final". Não há formato de ida e volta, apenas duelos únicos, disputados no Marrocos, em novembro.
A repescagem intercontinental já tem Bolívia e Nova Caledônia, que esperam por um representante africano, um asiático e dois da Concacaf. O torneio será realizado em março do ano que vem e dará duas vagas na Copa.
Seleções classificadas para a Copa
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- África do Sul (África)
- Argélia (África)
- Cabo Verde (África)
- Costa do Marfim (África)
- Egito (África)
- Gana (África)
- Marrocos (África)
- Senegal (África)
- Tunísia (África)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Austrália (Ásia)*
- Coreia do Sul (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Qatar (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Inglaterra (Europa)
- Nova Zelândia (Oceania)
* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia