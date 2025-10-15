Derrota para o Japão evidencia má fase do Brasil antes da Copa do Mundo

A derrota sofrida para o Japão nesta terça-feira, por 3 a 2, de virada, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, é mais um capítulo da má fase atravessada pela Seleção Brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

Vindo de uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira entrou em campo sob altas expectativas e, mesmo com oito mudanças em relação ao último jogo, conseguiu controlar a partida contra o Japão, abrindo 2 a 0 no primeiro tempo sem grandes dificuldades.

Na etapa complementar, porém, a falha individual de Fabrício Bruno abriu caminho para a reação japonesa. O time do Brasil aparentou ter sentido emocionalmente o gol dos donos da casa e a partir daí não foram capazes de reagir e retomar o controle do duelo.

O que aconteceu em Tóquio, porém, não é algo fora da curva. Embora tenha melhorado desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti, o time canarinho segue exibindo muitos problemas dentro de campo, e o treinador italiano sequer tem tempo suficiente para trabalhar a fundo com seus atletas alguns aspectos do jogo.

Sob o comando de Ancelotti o Brasil disputou seis partidas, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Antes da chegada do italiano, sob o comando de Dorival Júnior, a Seleção amargou goleada contra a Argentina, por 4 a 1, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, empatou com a Venezuela, e foi eliminada nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o time canarinho teve a pior campanha da história desde que o torneio passou a ser disputado no atual formato, tendo de se conformar com a quinta colocação geral.

Com menos de um ano para a Copa do Mundo, o tempo é curto para Ancelotti solucionar todos os problemas acumulados pela Seleção Brasileira no último ano. O treinador, aliás, terá apenas mais duas datas para promover testes e definir o grupo que será convocado para o Mundial disputado nos EUA, México e Canadá.

Em novembro, o Brasil enfrentará seleções africanas, provavelmente Senegal e Tunísia. Já em março de 2026 a CBF negocia amistosos contra seleções europeias. A França tende a ser um dos adversários. Croácia ou Holanda também podem enfrentar a Seleção na data FIFA em questão.