Defesa de Andrés Sanchez vê "excesso" em denúncia do Ministério Público

A defesa do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, se manifestou nesta quarta-feira após o Ministério Público de São Paulo denunciá-lo por gastos indevidos com cartões corporativos do clube no período de agosto de 2018 a dezembro de 2020.

O advogado do ex-presidente Andrés Sanchez, Fernando José da Costa, viu "excesso" na denúncia do MP-SP e reiterou a inocência de seu cliente, que recentemente ressarciu o Corinthians em R$ 15 mil por gastos em viagens para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e Fernando de Noronha.

"A defesa de Andrés Navarro Sanchez, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca, desde já, a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário", escreveu a defesa de Andrés Sanchez em nota.

O Ministério Público de São Paulo denunciou Andrés Sanchez por três crimes: apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário.

O órgão também cobra do ex-presidente corintiano o ressarcimento, com correção monetária, dos gastos com cartões corporativos do clube de agosto de 2018 a dezembro de 2020. R$ 480 mil teriam de ser devolvidos ao clube, a maior parte desse valor paga pelo ex-presidente corintiano e uma menor parcela paga por Roberto Gavioli, gerente financeiro.

Sanchez e Gavioli também teria de pagar mais 75% dos R$ 480 mil, ou seja, R$ 360 mil cada um, por danos morais e materiais ao Corinthians.

Em dezembro de 2020, de acordo com o MP-SP após análise das faturas de cartão de crédito, Andrés gastou cerca de R$ 9 mil em Tibau do Sul, município no Rio Grande do Norte onde está a famosa praia de Pipa. Também houve mais de R$ 6 mil em gastos no arquipélago de Fernando de Noronha em janeiro do mesmo ano.

Mas, de acordo com Cássio Roberto Conserino, as despesas pagas com os cartões corporativos do Corinthians nessas viagens para o Nordeste foram de R$ 33.793,92.

Houve também despesas de mais de R$ 5 mil com a compra de dois relógios na joalheria de luxo HStern, mas, embora o cartão usado tenha sido o do Corinthians, a nota fiscal dos produtos saiu em nome do ex-presidente André Sanches. Gastos em lojas de roupas, como Brooksfield, também chamaram atenção da promotoria.