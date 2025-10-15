De Jong renova até 2029 e se tornará o holandês com mais jogos no Barcelona: 'Vim para ficar'

Prestes a se tornar o holandês com mais jogos com a camisa do Barcelona, o meio-campista Frenkie de Jong, de 28 anos, assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o clube catalão até o fim da temporada 2029 e completará 10 anos de casa na Espanha.

O vínculo atual se encerraria em julho de 2026 e o jogador, pela imprescindível do esquema do técnico alemão Hansi Flick, acertou sua ampliação por mais três anos, na caminhada para superar Phillip Cocu, compatriota que defendeu o Barcelona por 292 partidas entre 1998 e 2004.

Titular com todo os treinadores que passaram pelo Barcelona, De Jong superou o agora técnico da seleção, Ronald Koeman, no número de jogos, ao entrar em campo contra a Real Sociedad, alcançando a marca de 265. Ele ainda enfrentou Paris Saint-Germain e Sevilla, ficando a 25 do topo do ranking.

"Vim para ficar", afirmou o jogador, que assinou o novo contrato ao lado do presidente Johann Laporta e ainda posou com uma camisa simbólica com o número 2029, alusiva à data do novo acordo oficializado.

De Jong esbanjou sua alegria pelo novo contrato com largo sorriso no rosto. Ainda participou de sessões de fotos. Após defender seu país nas Eliminatórias Europeia, o meio-campista voltou à Espanha para os jogos com o Girona, em LaLiga, no sábado, e o embate com o Olympiacos, pela Liga dos Campeões.