Topo

Esporte

De Jong renova até 2029 e se tornará o holandês com mais jogos no Barcelona: 'Vim para ficar'

Barcelona

15/10/2025 09h52

Prestes a se tornar o holandês com mais jogos com a camisa do Barcelona, o meio-campista Frenkie de Jong, de 28 anos, assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o clube catalão até o fim da temporada 2029 e completará 10 anos de casa na Espanha.

O vínculo atual se encerraria em julho de 2026 e o jogador, pela imprescindível do esquema do técnico alemão Hansi Flick, acertou sua ampliação por mais três anos, na caminhada para superar Phillip Cocu, compatriota que defendeu o Barcelona por 292 partidas entre 1998 e 2004.

Titular com todo os treinadores que passaram pelo Barcelona, De Jong superou o agora técnico da seleção, Ronald Koeman, no número de jogos, ao entrar em campo contra a Real Sociedad, alcançando a marca de 265. Ele ainda enfrentou Paris Saint-Germain e Sevilla, ficando a 25 do topo do ranking.

"Vim para ficar", afirmou o jogador, que assinou o novo contrato ao lado do presidente Johann Laporta e ainda posou com uma camisa simbólica com o número 2029, alusiva à data do novo acordo oficializado.

De Jong esbanjou sua alegria pelo novo contrato com largo sorriso no rosto. Ainda participou de sessões de fotos. Após defender seu país nas Eliminatórias Europeia, o meio-campista voltou à Espanha para os jogos com o Girona, em LaLiga, no sábado, e o embate com o Olympiacos, pela Liga dos Campeões.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ferrari não tem Bortoleto como primeira opção para 2027

Técnico Bruno Lage aciona Botafogo na Justiça do Rio de Janeiro

De Jong renova até 2029 e se tornará o holandês com mais jogos no Barcelona: 'Vim para ficar'

'Formação de caráter': por que Palmeiras tirou time sub-17 do Brasileiro

Barcelona renova contrato do meio-campista De Jong até 2029

Invictos, brasileiros brilham com nocautes no Contender e garantem contratos no UFC

Fluminense tenta encerrar jejum contra o Juventude

Flaco López prevê grandes atuações no Palmeiras por ida à Copa: 'Scaloni sabe o que posso dar'

Botafogo x Flamengo: últimos clássicos mostram equilíbrio entre rivais

Merino e Luis de la Fuente celebram goleada da Espanha, mas pedem calma com vaga encaminhada

Botafogo vai monitorar arbitragem em tempo real no clássico contra 'pressão e intimidação'