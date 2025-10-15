Dana White abre as portas para luta entre Charles Do Bronx e Max Holloway: "Incrível"

No último sábado (11), Charles Oliveira brilhou no UFC Rio. Além de voltar à coluna das vitórias em grande estilo ao finalizar Mateusz Gamrot na luta principal, 'Do Bronx' também dominou o noticiário ao sugerir o que seria uma revanche contra Max Holloway. Não demorou muito para que o havaiano aceitasse o desafio, mesmo que impondo suas próprias condições. Agora, através da figura de Dana White, o Ultimate, a terceira parte envolvida nas negociações, também parece estar a bordo do confronto.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o último episódio da atual temporada do Contender Series, na terça-feira (14), Dana White foi questionado sobre a possibilidade e sinalizou positivamente. Apesar de ressaltar que não há qualquer tipo de negociação em andamento, o dirigente admitiu que um possível embate entre Do Bronx Holloway não só agrada, mas como já virou tema de debate entre a alta cúpula da entidade.

"Sim, essa é obviamente uma luta que seria incrível também. Ver eles dois (Charles e Holloway) novamente. Mas ainda não temos nada (negociado). Mas nós já conversamos hoje sobre isso", frisou o presidente do Ultimate.

Contexto pode engrandecer revanche

Uma revanche entre Holloway e Charles, por si só, já atrai interesse dos fãs de MMA. Mas o contexto atual pode acrescentar ainda mais apelo para o confronto. Atual dono do cinturão 'BMF' (lutador mais durão), 'Blessed' pode colocar o título em jogo contra o ex-campeão brasileiro. Além disso, dado o status de estrela de ambos no Ultimate, o combate surge como forte candidato a reforçar o aguardado e único UFC Casa Branca, programado para junho de 2026.

Quando se enfrentaram pela primeira vez, em agosto de 2015, ainda na divisão dos pesos-penas (66 kg), Max Holloway levou a melhor - mas de uma forma pouco convencional. Ainda no primeiro assalto do confronto, Do Bronx sofreu com algum tipo de complicação e 'arriou' no octógono, vendo o havaiano vencer o duelo via nocaute técnico. As suspeitas na época eram de que Charles havia sofrido uma rara lesão no esôfago, que o teria impedido de seguir no confronto. Uma década depois e em outros estágios da carreira, a dupla pode tirar a rivalidade a limpo em breve.

