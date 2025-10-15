Corinthians x Ferroviária: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores feminina

Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Francisco Urbano, em Morón, na Argentina, pela semifinal da Libertadores feminina 2025. O confronto em jogo único vale vaga na grande decisão do torneio continental.

Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo

TV aberta: XSports

TV fechada: SporTV 2, NSports

Streaming: CazéTV (YouTube), Canal Goat (YouTube) e PlutoTo

Amanhã é dia de decisão para #AsBrabas na CONMEBOL Libertadores Femenina! ?? Vamos em busca da vaga para a grande final da competição! ? ? Ferroviária

? CONMEBOL Libertadores Femenina (semifinal - jogo único)

? 20h (horário de Brasília)

?? Estádio Florencio Sola

? Cazé...

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega embalado e com a melhor campanha da competição. As Brabas lideraram o Grupo A com sete pontos ? vitória sobre o Santa Fe (1 a 0), goleada sobre o Always Ready (11 a 0) e empate com o Independiente Dragonas (1 a 1). Nas quartas de final, o time de Lucas Piccinato goleou o Boca Juniors por 4 a 0, com hat-trick de Gabi Zanotti, artilheira do torneio com seis gols.

A Ferroviária, por sua vez, também vive grande momento. Líder do Grupo B com sete pontos, a equipe de Léo Mendes venceu o Adiffem (1 a 0), o Alianza Lima (2 a 1) e empatou com o Boca Juniors (0 a 0). Nas quartas, superou o Independiente Dragonas por 3 a 0, com destaque para as atuações de Sissi, Julia Beatriz e Vendito.

O duelo marca o reencontro de duas potências do futebol feminino brasileiro. O Corinthians é o maior campeão da história da Libertadores, com cinco títulos (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024), enquanto a Ferroviária soma duas conquistas (2015 e 2020).

Prováveis escalações

Corinthians: Nicole; Thaís Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robledo e Tamires; Andressa Alves, Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.



Técnico: Lucas Piccinato.

Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda, Raquel e Sissi; Julia Beatriz e Vendito.



Técnico: Léo Mendes.