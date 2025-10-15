Corinthians pode atingir feito contra o Santos pela 1ª vez em 46 anos; entenda
O Corinthians tem a chance de fazer história contra o Santos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Peixe representaria a quarta consecutiva sobre o rival, algo que não acontece desde 1978/1979.
Sequência histórica
Entre novembro de 1978 e julho de 1979, o Timão venceu quatro vezes seguidas o Santos:
- 26/11/1978 - Corinthians 1 x 0 Santos
- 11/02/1979 - Corinthians 2 x 1 Santos
- 10/05/1979 - Santos 0 x 1 Corinthians
- 15/07/1979 - Corinthians 1 x 0 Santos
Agora, em 2025, o Corinthians busca repetir a marca com a sequência atual:
- 12/02/2025 - Santos 1 x 2 Corinthians (Paulista)
- 09/03/2025 - Corinthians 2 x 1 Santos (Paulista - semifinal)
- 18/05/2025 - Corinthians 1 x 0 Santos (Brasileirão - 9ª rodada)
Se vencer nesta quarta, o Timão igualará um feito que não se vê há 46 anos, consolidando um período dominante sobre o rival.
Contexto do clássico
O confronto desta quarta-feira marca a 28ª rodada do Brasileirão 2025. O Corinthians chega embalado pela vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, encerrando uma sequência de três jogos sem triunfo e ocupando a 12ª posição, com 33 pontos.
Já o Santos tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ceará e aparece na 16ª colocação, com 28 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.
O clássico entre Corinthians e Santos já aconteceu 313 vezes, com 124 vitórias do Timão, 99 do Peixe e 90 empates. O último encontro foi em 18 de maio de 2025, com vitória corintiana por 1 a 0, gol de Yuri Alberto.