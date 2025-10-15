Corinthians mira sequência de 10 jogos de invencibilidade com Memphis em campo
O Corinthians visita o Santos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância do clássico, o duelo marca uma oportunidade para Memphis Depay alcançar um feito pessoal: completar 10 jogos de invencibilidade pelo Timão em sequência.
A última derrota de Memphis pelo Corinthians aconteceu em 19 de julho, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, e desde então o atacante não sabe o que é perder pelo clube. A partida foi válida pela 15ª rodada do Brasileirão.
Se o Corinthians mantiver o bom desempenho com Depay em campo, o atacante poderá ampliar a sequência de invencibilidade, consolidando seu impacto no time nesta temporada. Neste ano, em 39 jogos, marcou oito gols e deu dez assistências, sendo o garçom do time e o líder em participação em tentos.
De volta!
O atacante holandês voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira, após atuar pela seleção da Holanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando marcou um gol e deu duas assistências na goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia. Depay havia sofrido um edema na coxa direita e ficou fora de ação por quase um mês, mas agora retorna como opção para Dorival Júnior no clássico contra o Santos.
O Corinthians chega embalado pela vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, que encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo. Já o Santos tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ceará e ocupa a 16ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.
Veja a sequência de invencibilidade de Memphis Depay pelo Corinthians (últimos 9 jogos):
- 23/07/2025 - Corinthians 0 x 0 Cruzeiro
- 26/07/2025 - Botafogo 1 x 1 Corinthians ? Gol de Memphis
- 30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras
- 03/08/2025 - Fortaleza 1 x 1 Corinthians
- 06/08/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians ? Gol de Memphis
- 27/08/2025 - Athletico Paranaense 1 x 0 Corinthians
- 31/08/2025 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras
- 10/09/2025 - Corinthians 2 x 0 Athletico Paranaense
- 04/10/2025 - Corinthians 3 x 0 Mirassol