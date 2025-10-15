Topo

Esporte

Corinthians mira sequência de 10 jogos de invencibilidade com Memphis em campo

15/10/2025 06h00

O Corinthians visita o Santos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância do clássico, o duelo marca uma oportunidade para Memphis Depay alcançar um feito pessoal: completar 10 jogos de invencibilidade pelo Timão em sequência.

A última derrota de Memphis pelo Corinthians aconteceu em 19 de julho, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, e desde então o atacante não sabe o que é perder pelo clube. A partida foi válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Se o Corinthians mantiver o bom desempenho com Depay em campo, o atacante poderá ampliar a sequência de invencibilidade, consolidando seu impacto no time nesta temporada. Neste ano, em 39 jogos, marcou oito gols e deu dez assistências, sendo o garçom do time e o líder em participação em tentos.

De volta!

O atacante holandês voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira, após atuar pela seleção da Holanda nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, quando marcou um gol e deu duas assistências na goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia. Depay havia sofrido um edema na coxa direita e ficou fora de ação por quase um mês, mas agora retorna como opção para Dorival Júnior no clássico contra o Santos.

O Corinthians chega embalado pela vitória de 3 a 0 sobre o Mirassol, que encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo. Já o Santos tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ceará e ocupa a 16ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Veja a sequência de invencibilidade de Memphis Depay pelo Corinthians (últimos 9 jogos):

  • 23/07/2025 - Corinthians 0 x 0 Cruzeiro

  • 26/07/2025 - Botafogo 1 x 1 Corinthians ? Gol de Memphis

  • 30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras

  • 03/08/2025 - Fortaleza 1 x 1 Corinthians

  • 06/08/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians ? Gol de Memphis

  • 27/08/2025 - Athletico Paranaense 1 x 0 Corinthians

  • 31/08/2025 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

  • 10/09/2025 - Corinthians 2 x 0 Athletico Paranaense

  • 04/10/2025 - Corinthians 3 x 0 Mirassol

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Campeão da PFL em 2021, Raush Manfio anuncia pausa na carreira

Com memória do pai, Robinho Jr. vive expectativa de jogar primeiro Santos x Corinthians

Martinelli enaltece Japão e fala em "experiência de Premier League" em Tóquio

Palmeiras tem força do Allianz Parque como trunfo para tentar manter vantagem na liderança

Angileri vê "brecha" para iniciar clássico em posição de origem no Corinthians

Santos e Corinthians se enfrentam em clássico para fugir da 'degola' no Brasileirão

Palmeiras tem Vitor Roque de volta e busca 4ª vitória seguida para abrir distância na liderança

Veja quais são os convocados da Seleção que aproveitaram os amistosos de outubro

Alerta ligado: veja quem está pendurado e corre risco de desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Corinthians mira sequência de 10 jogos de invencibilidade com Memphis em campo

São Paulo conta com estrelas para 2026? Entenda planejamento e o que pensa Casares