Corinthians afasta gerente financeiro denunciado pelo Ministério Público

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira o afastamento de Roberto Gavioli, atual superintendente financeiro do clube e que foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento nos gastos irregulares com cartões corporativos do clube.

Gavioli foi gerente financeiro no último mandato presidencial de Andrés Sanchez e denunciado pelo MP-SP por três crimes: apropriação indébita agravada continuada, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário.

Gaviol foi afastado por tempo indeterminado para que possa se defender da denúncia feita pelo Ministério Público e neste período não receberá remuneração do Corinthians.

O Ministério Público de São Paulo cobra de Andrés Sanchez o ressarcimento, com correção monetária, dos gastos com cartões corporativos do Corinthians de agosto de 2018 a dezembro de 2020. R$ 480 mil teriam de ser devolvidos ao clube, a maior parte desse valor paga pelo ex-presidente corintiano e uma menor parcela paga por Roberto Gavioli, gerente financeiro.

Sanchez e Gavioli também teria de pagar mais 75% dos R$ 480 mil, ou seja, R$ 360 mil cada um, por danos morais e materiais ao Corinthians.

Confira a nota divulgada pelo Corinthians na íntegra:

O Sport Club Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira (15) - por tempo indeterminado e sem remuneração- o superintendente financeiro do Clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente Andrés Navarro Sanchez, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgão internos do clube como Conselho Deliberativo, CORI (Conselho de Orientação), Conselho Fiscal e Comissão de Ética.

A Diretoria Executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube.