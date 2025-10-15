Com retornos, Grêmio finaliza preparação para pegar o São Paulo
O elenco do Grêmio se apresentou no CT Luiz Carvalho, na manhã desta quarta-feira, pela última vez antes do duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O Tricolor Gaúcho encerrou a preparação para a partida, em que contará com reforços importantes na equipe, apesar do alto número de desfalques.
Como foi o treino
Primeiramente, os atletas assistiram a um vídeo com orientações da comissão técnica. Em seguida, foram ao campo para realizarem um aquecimento e ativação, enquanto os goleiros efetuaram exercícios específicos da posição.
Posteriormente, foi feito um trabalho de rondo com os jogadores de linha. Por último, o técnico Mano Menezes orientou o grupo em um exercício tático, focado nos ajustes finais para o jogo diante do São Paulo.
Retornos e desfalques
Nesta quinta-feira, o Grêmio terá o retorno do atacante Carlos Vinícius. Contratado na janela do meio do ano, o centroavante não atua desde o dia 21 de setembro devido a um edema no músculo posterior da coxa esquerda.
Além dele, Marcos Rocha, que vinha sendo poupado, e Cuéllar, que sofria com um desconforto muscular, estão à disposição de Mano Menezes.
A lista de desfalques do Grêmio é vasta. Suspensos, Kannemann, Marlon e André Henrique não podem ser escalados. Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti, Willian e Tiago Volpi, todos entregues ao DM, também são baixas para a equipe gaúcha.
Agenda do Grêmio
Próximos jogos
- Jogo: Grêmio x São Paulo
- Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 19h00 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena do Grêmio
- Jogo: Bahia x Grêmio
- Data e horário: 19/10 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Fonte Nova