Com retornos, Grêmio finaliza preparação para pegar o São Paulo

15/10/2025 16h00

O elenco do Grêmio se apresentou no CT Luiz Carvalho, na manhã desta quarta-feira, pela última vez antes do duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O Tricolor Gaúcho encerrou a preparação para a partida, em que contará com reforços importantes na equipe, apesar do alto número de desfalques.

Como foi o treino

Primeiramente, os atletas assistiram a um vídeo com orientações da comissão técnica. Em seguida, foram ao campo para realizarem um aquecimento e ativação, enquanto os goleiros efetuaram exercícios específicos da posição.

Posteriormente, foi feito um trabalho de rondo com os jogadores de linha. Por último, o técnico Mano Menezes orientou o grupo em um exercício tático, focado nos ajustes finais para o jogo diante do São Paulo.

Retornos e desfalques

Nesta quinta-feira, o Grêmio terá o retorno do atacante Carlos Vinícius. Contratado na janela do meio do ano, o centroavante não atua desde o dia 21 de setembro devido a um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

Além dele, Marcos Rocha, que vinha sendo poupado, e Cuéllar, que sofria com um desconforto muscular, estão à disposição de Mano Menezes.

A lista de desfalques do Grêmio é vasta. Suspensos, Kannemann, Marlon e André Henrique não podem ser escalados. Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti, Willian e Tiago Volpi, todos entregues ao DM, também são baixas para a equipe gaúcha.

Agenda do Grêmio

Próximos jogos

  • Jogo: Grêmio x São Paulo

  • Data e horário: 16/10 (quinta-feira) | 19h00 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena do Grêmio

  • Jogo: Bahia x Grêmio

  • Data e horário: 19/10 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

  • Torneio: Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena Fonte Nova

