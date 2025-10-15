Com memória do pai, Robinho Jr. vive expectativa de jogar primeiro Santos x Corinthians

O clássico entre Santos e Corinthians, nesta quarta-feira, pode ser especial para Robinho Jr. O jovem atacante do Peixe vive a expectativa de jogar pela primeira vez contra o Timão em uma competição profissional.

Até o confronto desta noite, o Menino da Vila ainda não havia sido relacionado para jogos contra o rival paulista. O garoto, aliás, ainda não jogou nenhum clássico no time de cima. Ele esteve apenas no banco na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, no dia 21 de setembro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na base, Robinho Jr. já enfrentou o Corinthians duas vezes nesta temporada, ambas pelo sub-20. Em 27 de maio, marcou um gol no empate de 4 a 4. Já em 29 de setembro, mesmo já integrado ao profissional, desceu para participar da vitória de 3 a 1, na Vila Belmiro - neste, porém, não estufou as redes e nem deu assistências.

Memória especial

Robinho Jr. carrega uma memória especial para este confronto com o Corinthians. Pai do garoto, Robinho tinha o Timão como uma de suas principais vítimas. O ex-jogador ficou eternizado ao dar pedaladas na final do Campeonato Brasileiro de 2002.

Naquele ano, além do histórico drible, marcou um gol no jogo de volta, na vitória de 3 a 2 do Santos, no Morumbi.

Robinho, que hoje está preso, jogou contra o Corinthians 13 vezes, com sete vitórias, quatro empates e duas derrotas, além de quatro bolas na rede.

Robinho celebra título do Santos sobre o Corinthians em 2002

Plateia diferente

Além de todos esses ingredientes, Robinho Jr. também será observado de perto por um olheiro da Inter de Milão nesta quarta-feira. Apesar de ter apenas cinco jogos no profissional, o atacante de 17 anos já está atraindo o interesse de clubes europeus.

Próximo jogos do Santos

Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação do Santos no Brasileirão

Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.