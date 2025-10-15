CBF define data do sorteio dos mandos das fases finais da Copa do Brasil
Há pouco mais de dois meses da decisão da Copa do Brasil, a CBF divulgou, enfim, a data em que definirá os mandos de campo das semifinais e da final na competição, disputadas em formato de ida e volta. A entidade fará o sorteio a partir das 17h (de Brasília), na próxima quarta-feira, em sua sede, no Rio de Janeiro.
Na disputa da taça, ainda restam Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense. De um lado da chave, o Timão e a Raposa disputam uma vaga na decisão, enquanto do outro, o clássico carioca definirá o segundo finalista.
Jogos adiados
Conforme divulgado pela CBF anteriormente, as duas fases restantes da Copa do Brasil foram adiadas e acontecerão apenas em dezembro. As datas base das semifinais são nos dias 10 e 14 do último mês do ano, enquanto a final está marcada para os dias 17 e 21.
Trajetória das equipes
Invicto na competição, o Corinthians eliminou o Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR. O Alvinegro ainda não sofreu gols no torneio e busca sua quarta taça da Copa do Brasil.
O Cruzeiro vem de uma classificação em cima de seu rival, o Atlético-MG. Anteriormente, superou o CRB e o Vila Nova. Maior campeão da copa, a Raposa luta pelo seu sétimo título.
Do outro lado da chave, o Fluminense briga pela sua segunda conquista da Copa do Brasil. Antes da semifinal, o Tricolor venceu o Bahia, Internacional, Aparecidense, Caxias e Águia de Marabá.
Por último, o Vasco também busca sua segunda taça. O Cruzmaltino venceu o Botafogo nos pênaltis na última fase e também bateu o CSA, Operário, Nova Iguaçu e União Rondonópolis.